NBA》勇士湖人大利多 聯盟擬修快攻規則

勇士隊杜蘭特球快攻上籃。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

ESPN「沃神」報導，NBA競賽委員會正研擬細部規則調整，包括二次進攻投籃時限、快攻規則、加強惡性犯規審視。聯盟董事會將於9月21日表決，最快於2018-19新球季開始適用。

投籃時限為24秒，攻方出手不進搶回進攻籃板之後(俗稱二次進攻)，時限又重設為24秒，形成比賽末段1個進攻籃板就可能決定生死的情況。新的規則將二次進攻的時限縮短為14秒，也就是首次出手不進，搶回籃板之後必須在14秒之內投籃。WNBA(女籃)幾年前已經採用了這種規則。

其次是清路規則(clear-path)調整，當守方取得球權(抓下防守籃板或是抄球)，並且有人偷跑到前場準備快攻時，只要符合清路條件，即使對手在你還沒出手時對你犯規，你也能獲得兩罰機會。

以勇士隊為例，杜蘭特抓下防守籃板，將球傳向前場，並且球已經通過了後場的中圈頂(跳球圈頂)；克雷湯普生偷跑到前場，並且湯普生前方沒有任何防守球員，此時就符合清路條件。若對手向勇士任一人犯規，無論那個人有沒有持球，勇士都可獲得兩罰機會。

若按原本的規定，當對手看見克雷湯普生偷跑，他們只要在杜蘭特搶下防守籃板後直接向杜蘭特犯規(防守者需站在杜蘭特前方)，勇士的快攻機會就消失了，當然也不能罰球。這種方法俗稱「歐式犯規」，近年在聯盟被頻繁使用。有些總教練對此表示不滿，因為快攻向來就是取分的重要武器。

規則修正後使得快攻不容易被打斷，對於擅長此道的勇士更是如虎添翼，他們上季每場平均23.3分來自快攻，高居聯盟第2。在個人快攻得分排行，杜蘭特第6、克雷湯普生第9、柯瑞第11，三巨頭加起來的快攻分數就非常可觀。

聯盟快攻第1的則是湖人隊，上季23.4分還勝過勇士，加上詹姆斯本季加盟湖人，他個人快攻得分聯盟第3。此項規則調整若能通過，勇士與湖人在新球季將是最大受益者。

(中時電子報)

亞運》重返4強等了20年 女足破釜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。