NBA》勇士湖人大利多 聯盟擬修快攻規則

2018年08月24日 08:35 中時電子報 盧品青

ESPN「沃神」報導，NBA競賽委員會正研擬細部規則調整，包括二次進攻投籃時限、快攻規則、加強惡性犯規審視。聯盟董事會將於9月21日表決，最快於2018-19新球季開始適用。

投籃時限為24秒，攻方出手不進搶回進攻籃板之後(俗稱二次進攻)，時限又重設為24秒，形成比賽末段1個進攻籃板就可能決定生死的情況。新的規則將二次進攻的時限縮短為14秒，也就是首次出手不進，搶回籃板之後必須在14秒之內投籃。WNBA(女籃)幾年前已經採用了這種規則。

其次是清路規則(clear-path)調整，當守方取得球權(抓下防守籃板或是抄球)，並且有人偷跑到前場準備快攻時，只要符合清路條件，即使對手在你還沒出手時對你犯規，你也能獲得兩罰機會。

以勇士隊為例，杜蘭特抓下防守籃板，將球傳向前場，並且球已經通過了後場的中圈頂(跳球圈頂)；克雷湯普生偷跑到前場，並且湯普生前方沒有任何防守球員，此時就符合清路條件。若對手向勇士任一人犯規，無論那個人有沒有持球，勇士都可獲得兩罰機會。

若按原本的規定，當對手看見克雷湯普生偷跑，他們只要在杜蘭特搶下防守籃板後直接向杜蘭特犯規(防守者需站在杜蘭特前方)，勇士的快攻機會就消失了，當然也不能罰球。這種方法俗稱「歐式犯規」，近年在聯盟被頻繁使用。有些總教練對此表示不滿，因為快攻向來就是取分的重要武器。

規則修正後使得快攻不容易被打斷，對於擅長此道的勇士更是如虎添翼，他們上季每場平均23.3分來自快攻，高居聯盟第2。在個人快攻得分排行，杜蘭特第6、克雷湯普生第9、柯瑞第11，三巨頭加起來的快攻分數就非常可觀。

聯盟快攻第1的則是湖人隊，上季23.4分還勝過勇士，加上詹姆斯本季加盟湖人，他個人快攻得分聯盟第3。此項規則調整若能通過，勇士與湖人在新球季將是最大受益者。

(中時電子報)