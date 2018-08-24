今天更兇猛！熱低壓龜速如爛泥 暴雨持續轟擊中南部

熱低壓帶來強降雨，嘉義昨朴子市街道淹水情形。（民眾提供／中央社記者黃國芳）

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中時電子報
中央氣象局發布澎湖、嘉義以南豪雨特報。翻攝中央氣象局

昨在屏東東港觸陸，造成南台灣多處雨如瀑布大淹水的熱低壓，移動竟一再龜速，於今天凌晨4點在彰化、台中沿海出海後就不動，中央氣象局發布澎湖、嘉義以南豪雨特報，其中嘉義、台南、屏東為超大豪雨，從凌晨到現在仍劇烈降雨中。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，該熱低壓雖不是颱風，但風雨仍達颱風等級，昨觸陸後結構遭到地形破壞，中心找不到，向北移動速度非常緩慢，昨下午在嘉義，晚上在雲林，等於6個小時才走一縣市。

豪雨襲台南，造成全市20個行政區都淹水的災情。(資料照片/曹婷婷攝)

他說，熱低壓今天凌晨4點從彰化、台中沿海出海後就不動，今天仍會為澎湖、嘉義以南帶來豪雨，甚至大豪雨、超大豪雨，目前（從凌晨至現在）已劇烈強降雨地區為嘉義、台南、屏東，仍有淹水可能；中彰投、桃竹苗雨勢也會愈來愈明顯，雙北已在飄雨。

中央氣象局已發布豪雨特報，今（２４）日雲林縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市、屏東縣及澎湖地區有大豪雨或超大豪雨發生的機率，彰化縣及南投縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，苗栗縣、臺中市及臺東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹地區及新北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防淹水。

台灣颱風論壇昨在臉書上表示，昨觸陸的熱低壓卡在雲嘉山區躊躇不前，整個熱低已經和台灣地形攪成一團爛泥，可能重新整合一個中心，慢慢撐到出海；太平洋上雙颱風+菲律賓東邊的低壓擾動，聯手擋住了太平洋高壓伸展的去路，導引氣流超弱的熱低壓，估計後天才會離開海峽，但會引進強烈西南風和水氣，「中南部全區、澎湖一帶」起碼下週二前是看不到太陽了。

(中時電子報)

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