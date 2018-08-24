後壁無米樂商圈淹水深及大腿 居民嘆： 比88水災慘

菁寮老街水淹成河，高度深及大腿。(民眾提供)

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菁寮老街水淹成河，民眾都捲起褲管涉水行走。(民眾提供)
後壁頂長社區也汪洋一片，水深度快超過汽車輪胎，機車也泡在水中。(民眾提供)

因熱帶性低壓帶來及外圍環流影響，台南大新營地區經過一夜大雨，各處皆傳出積淹水災情，尤其在7月初才因豪大雨淹水的後壁菁寮無米樂社區，這次更是嚴重淹水，有王姓民眾哀嘆，住了60幾年，第一次這麼離譜，水都淹到大腿高了，比88水災時還嚴重。

住在菁寮國小附近的王姓大罵，他的三間店面這次全部遭殃，店裡的棉被貨品，在前一天好險已經先移至高處，否則欲哭無淚，更痛批上個月初才淹，沒多久又來，市府治水無方，百姓欲哭無淚。

他也回憶，過去2009年的88水災，也才兩間店面遭逢水患，一間因為有增高因此逃過一劫，但這次都全都遭殃，現在連家門都不敢踏出去，到底哪時才能不再過擔憂淹水的生活。

根據氣象局雨量觀測，台南市後壁區從23日，下午6點到晚間9點，3小時累計雨量達166毫米，雨勢驚人，加上一夜降雨未停歇，至24日凌晨3至4點，雨勢又增強，一小時內累積雨量九達54.5毫米，讓原本就處於低漥地勢的菁寮老街和農會菁寮分部再次淪陷水中。

擔心車會漂走，現在房間也都積水，一整晚沒睡，台南無米樂稻米促進協會總幹事張美雪也表示，現在雨還持續下，家裡淹了、附近稻田也都不見了，真的是損失慘重，只希望外面雨能趕快停。

(中時 )

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