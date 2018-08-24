17歲少女一吻代價4萬5 5寶媽與他都慘了…

2018年08月24日 08:50 中時電子報 張國欽

新北市一名育有5名子女的母親，因為繳不出酒駕罰金、不想被關，竟要17歲女兒犧牲自己，跟一名沈姓男子舌吻摸胸換取金錢，但少女拿了4萬5千元之後變冷淡，沈男覺得被騙，怒而提告詐欺，最後5寶媽與沈男都惹上官司。

檢察官認為，沈男與少女是性交易，因為摸了少女胸部，依對未成年猥褻罪起訴；少女母親則被認定引誘女兒性交易，被起訴後判刑1年10個月。至於少女被控告詐欺，目前少年法庭仍在審理中。

30多歲沈男與17歲少女原本在臉書就有認識，少女母親前年9月因酒駕被判刑有期徒刑2月定讞，雖可易科罰金6萬元，卻付不出錢又怕被關，知道沈男在追求長女，竟要女兒讓沈男舌吻、摸胸，換取金錢，還跟少女要沈男的LINE帳號，自稱「岳母」向沈男開價4萬2千元。

少女聽到母親要她「犧牲自己」竟沒拒絕，還自行將價碼提高到4萬5千元，接著約沈男到新北市八里區廖添丁廟旁女廁，讓沈男舌吻、摸胸，沈男結束後交給少女4萬5千元。

少女拿走4萬5千元之後，又持續跟沈男索討零用錢，沈男自認與少女是真心交往，不是性交易，但他無法忍受少女態度日趨冷淡，懷疑少女和母親根本是要騙錢，憤而控告母女詐欺。

5寶媽到案後坦承，因為家中貧困，才會要大女兒跟沈男用舌吻、摸胸換取金錢，但後來卻改口拿到錢是跟沈男「借的」，不過此說詞遭女兒打臉，少女說，媽媽看過她與沈男的臉書對話，知道沈男在追求她，所以要她跟沈男性交易，需要錢繳酒駕罰金，不想被關，要她犧牲自己去跟沈男換錢。

(中時電子報)