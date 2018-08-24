越南抗議我方於太平島火砲射擊 海巡署：例行訓練

越南外交部副發言人阮芳茶，昨日抗議我方在太平島實施火砲訓練。（圖/中央社）

友善列印
中時電子報

據越南國家通訊社（VNA）報導，越南外交部副發言人阮芳茶（Nguyen Phuong Tra）昨日在記者會上對台灣表示抗議，指稱我方於太平島海域進行火砲射擊、有侵犯越南主權且影響周邊飛航安全之嫌，恐造成南海緊張局勢再次升高。但對此抗議，海巡署表示，此為每年定期實施的例行性火砲射擊訓練，事前均委外交部知會周邊國家，並無挑釁或危害飛航安全的可能。

熱愛阿湯哥「捍衛戰士」 日本首位女戰機飛官亮相
首度釋出F-22技術 美向日本提交次代戰機計畫

除了對我方演習有意見，太平島主權爭議又一次被提出，阮芳茶在聲明中表示，「越南有歷史和法律依據、可證明擁有南沙群島主權，越方再次反對、並要求台灣當局立即停止此類行動，並不再發生。」

我國位於南海的疆土、太平島空拍圖。（本報資料照片、科技部提供）

作為南沙群島中最大天然島嶼的太平島，目前由中華民國實質管控，隸屬於高雄市旗津區中興里管轄，但對太平島的覬覦、卻引來了越南、大陸、菲律賓等國。其中越南政府稱太平島為「巴平島」（Ba Binh）、劃歸在慶和省長沙縣治理下；菲律賓參議院更在2009年通過第3216號法案（House Bill 3216），將南沙群島部分島嶕（包括太平島），以及中沙群島的黃岩島劃入菲國領土，一度引發台菲雙方的緊張局勢。

前年從花蓮前往太平島護漁的千噸級的巡防救難艦台東艦（CG133）。（中時資料照片、楊漢聲攝）

海巡署的聲明中指出，為維護台灣固有領土安全與完整、及強化太平島防衛能量，火砲射擊訓練時間，從前天（8/22）上午8時至晚上8時及昨天上午8時至中午12時止，地點位在太平島，並未危及他國航行安全或侵犯主權之舉。

(中時電子報)

文章來源：Vietnam demands Taiwan end live-fire drills on Ba Binh Island

更多精彩新聞請見國際頻道！
中美第4輪貿易談判無解 新一輪大… 驚!日色情業小姐產下3子都立即裝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。