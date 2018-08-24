越南抗議我方於太平島火砲射擊 海巡署：例行訓練

2018年08月24日 08:55 中時電子報 李靖棠

據越南國家通訊社（VNA）報導，越南外交部副發言人阮芳茶（Nguyen Phuong Tra）昨日在記者會上對台灣表示抗議，指稱我方於太平島海域進行火砲射擊、有侵犯越南主權且影響周邊飛航安全之嫌，恐造成南海緊張局勢再次升高。但對此抗議，海巡署表示，此為每年定期實施的例行性火砲射擊訓練，事前均委外交部知會周邊國家，並無挑釁或危害飛航安全的可能。

除了對我方演習有意見，太平島主權爭議又一次被提出，阮芳茶在聲明中表示，「越南有歷史和法律依據、可證明擁有南沙群島主權，越方再次反對、並要求台灣當局立即停止此類行動，並不再發生。」

我國位於南海的疆土、太平島空拍圖。（本報資料照片、科技部提供）

作為南沙群島中最大天然島嶼的太平島，目前由中華民國實質管控，隸屬於高雄市旗津區中興里管轄，但對太平島的覬覦、卻引來了越南、大陸、菲律賓等國。其中越南政府稱太平島為「巴平島」（Ba Binh）、劃歸在慶和省長沙縣治理下；菲律賓參議院更在2009年通過第3216號法案（House Bill 3216），將南沙群島部分島嶕（包括太平島），以及中沙群島的黃岩島劃入菲國領土，一度引發台菲雙方的緊張局勢。

前年從花蓮前往太平島護漁的千噸級的巡防救難艦台東艦（CG133）。（中時資料照片、楊漢聲攝）

海巡署的聲明中指出，為維護台灣固有領土安全與完整、及強化太平島防衛能量，火砲射擊訓練時間，從前天（8/22）上午8時至晚上8時及昨天上午8時至中午12時止，地點位在太平島，並未危及他國航行安全或侵犯主權之舉。

(中時電子報)