叱吒國際樂壇30餘年 鋼琴家席夫出門必帶御用調音師

2018年08月24日 08:51 中時 趙靜瑜

工欲善其事，必先利其器，柴賽大賽得主鋼琴家席夫再度訪台，御用調音師形影不離。席夫表示，鋼琴音色必須符合音樂氣質，他無法帶著鋼琴走天下，但一定得帶調音師。

席夫表示，演出前一日需先花費8小時、演出當天再花費4小時調音，也凸顯了席夫對音樂的要求與堅持。

席夫1953年出生於布達佩斯，1974年在柴可夫斯基大賽、1975年在英國里茲國際鋼琴大賽獲獎，開啟了他的職業演奏生涯。不以炫技演奏來博得樂迷喜愛，席夫像個音色鍊金師一般，在輕鬆流暢的基礎下，凸顯音樂歌唱性，兩年前演奏全場巴赫深受歡迎，今年將帶來全場德系作品包括貝多芬、布拉姆斯等鋼琴奏鳴曲精髓。

席夫曾表示：「貝多芬的《奏鳴曲》可以分為三個時期，早期、中期、晚期，對我來說，按照時間順序演奏是最具說服力，也是最舒服的演奏方式。」

鋼琴家陳冠宇表示，席夫是他非常敬重的鋼琴前輩，「席夫不以令人瞠目結舌的炫技演奏來贏得樂迷注意，他就像是個音色鍊金師，在輕鬆流暢的基礎下，讓音樂唱歌。」

除了獨奏家、室內樂演奏家，近年來席夫也以客席指揮/獨奏家身份獲邀與柏林愛樂、洛杉磯愛樂、歐洲室內樂團、費城管弦、德勒斯登國立管弦、伯明罕市立交響、布達佩斯節慶管弦樂團等一流樂團合作，也在全球超過20個城市，舉辦貝多芬32首奏鳴曲系列講座音樂會，現場演奏並深入淺出頗析樂曲背景，學養跟演奏技術都讓後輩欽羨。

這次席夫三度訪台，曲目包括孟德爾頌的《升F小調幻想曲》、貝多芬富有獨創性且架構小巧，僅有兩個樂章的《給泰瑞莎》以及布拉姆斯中期鋼琴小品集《八首鋼琴小品，作品76》及後期作品《七首幻想曲，作品116》等。

(中時 )