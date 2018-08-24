降雨逢滿潮、積水不易退！中元節蔬果價恐飆漲

2018年08月24日 09:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

國際編號92W的熱帶性低氣壓昨（23日）上午6點半從屏東東港登陸，狂風暴雨襲擊南台灣，其中台南、屏東傳出多數淹水。今（24日）此熱低壓挾雨北移，中央災害應變中心指出，目前無明顯引導氣流，此熱低壓移動緩慢影響時間拉長，加上目前適逢大潮，積水不易退。另需注意明日是中元節，近日大雨成災恐造成蔬果價格波動。

0823熱帶低氣壓水災中央災害應變中心24日上午6時30分舉行第一次工作會報，由經濟部次長曾文生主持，會中中央氣象局指出，此次熱帶低氣壓因地形條件因素不利形成颱風，但目前因無明顯引導氣流，所以移動速度緩慢，未來24小時中南部地區仍需嚴防短延時強降雨所帶來的影響，目前適逢大潮，嘉義沿海地區須嚴防海水倒灌情形。

受到熱帶低氣壓滯留影響，至今日下午2時前，降雨熱點仍集中於中南部地區，台中以南縣市之低漥地區需嚴防短延時強降雨導致之淹水。目前集集攔河堰及高屏溪攔河堰原水濁度已達警戒，已同步啟動水源調度支援必要之民生用水。

中央災害應變中心指出，由於目前熱帶低氣壓移動速度緩慢，接近滯留狀態，至25日上半天為止，降雨仍會持續，對中南部地區之影響時間也會拉長，加上大雨逢滿潮，恐導致西南部沿海地區積水較不易退去。

經濟部，指出，針對淹水地區，請水利署配合地方政府需求，積極調度抽水機支應救災。請疏散撤離及收容安置組，針對土石流紅、黃色警戒區域，持續掌握警戒及雨量狀況，落實疏散撤離及收容安置工作。

另明日適逢中元節，經濟部也要求農委會密切掌握蔬菜供應及價格，務必落實調節工作，並全力避免水災過後可能造成價格大幅波動之情形。

(中時電子報)