台北》200萬登記費門檻太高？ 「學運女王」范雲宣布退選台北市長

2018年08月24日 09:26 中時電子報 喻華德

原本有意參選台北市長的社會民主黨召集人范雲昨日宣布退選，她表示因無法募得候選人登記費的200萬元，以及缺乏同台政策辯論的政治文化，決定退出台北市長選舉。並將有限的資源集中在同黨五位市議員候選人身上。

范雲昨天深夜在臉書以「民主的台灣，不民主的選舉？」為題發文，表示她非常希望能以社民黨市長候選人的身分，提供市民多一個選擇。然而，或許因為努力不夠，也可能是個人能力不足。面對台北市長候選人登記費兩百萬元的高門檻，以及一個缺乏同台政策辯論意願的政治文化，這些因素使我原本想要透過參選讓台北市民一起想像2038年的台北，如何可以成為一個所有人都能快樂共居的城市願望，最後無法實現。

范雲指出，民調最高的兩位候選人，在她提出要求簽署、對話的性別友善與勞動友善的記者會後，始終不願意實質回應這些出於理念的政策邀約，更遑論同台辯論，似乎只要持續具有吸引媒體目光的「好哏」，就可以無須理會對手要求的嚴肅政策對話，以及平等的同台辯論。

她說，高額登記費到政治綜藝化，不是這次選舉獨有的，在她親身參與了三個月後，想邀請大家一起思考，台灣政治需要的，就是最擅長「造勢」，或是最有募款能力的候選人？未來她將努力推動這兩個改變，讓台灣政治能夠真的成為所有沒有大黨奧援，不是「政二代」、「富二代」的年輕人都可以投身努力的場域。

多年來關心台灣民主發展，主要研究專題為社會運動與集體行動、性別政治、認同政治、公民社會、結社主義、與民主運作品質之間的關係等。2014年4月10日，在太陽花退場前夕，她參與大腸花論壇，發表了一段「只有女生可以喊幹拎娘」的論述，贏得支持者讚她「不愧為學運女王」。

(中時電子報)