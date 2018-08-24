文化快遞》隨樂起舞 整個9月好樂不間斷

2018年08月24日 09:25 中時電子報 文／江懿文 圖／各單位提供

臺北市立交響樂團團照。

泥灘地浪人將於2018流浪之歌音樂節帶來精采演出。

無限融合樂團將於2018臺北爵士音樂節與樂迷們一起搖擺。

臺北市立國樂團團照。

9月初秋的金黃印象，適合襯著悠揚樂音一同度過，今年9月臺北舉辦了多場音樂盛宴，讓民眾可以享受不同曲風，和音符一起律動不間斷。

瓦格獻禮 感受法蘭西的黃金印象

臺北市立交響樂團下半年的2018臺北市音樂季節目重點之一，放在法國作曲家的作品身上，指揮家將由以細膩雅緻的指揮技巧聞名於世的吉博‧瓦格（Gilbert Varga）擔當，他常以指揮或客席指揮的身分與世界許多重要樂團合作演出。這次將由瓦格帶領的臺北市立交響樂團與鋼琴家柯拉德一同交織出動人的法式樂章。

《法蘭西─黃金印象》帶來整場法國曲目，有法國印象樂派奠基者─佛瑞，他著名的《敘事曲》表現出法國文化輕薄短小的美感；20世紀的重要作曲家─拉威爾，受因一次大戰失去右手的鋼琴家維根斯坦委託而創作的D大調左手鋼琴協奏曲，以及法朗克使用他最擅常的「連章形式」，貫穿整首D小調交響曲。佛瑞敘事凝鍊、柯拉德左手引言拉威爾生命體驗；法朗克純釀交響，法式風華，是黃金比例的絕美印象。多首精采曲目，邀請民眾一起進入樂音悠揚的世界，聆聽這場音樂饗宴。

「流浪」深究議題 觀眾與社會的深度對話

「流浪之歌音樂節」創辦於2001年秋天，引介來自世界各地的草根音樂與藝術家，旨在「充分對話、交流的獨特音樂節景致」。多年來，「流浪之歌音樂節」的核心價值清楚、堅定，要打造超越節慶聚會的音樂節，打造觀眾與說故事人能親密對話的場合。

今年流浪之歌音樂節主題為「誰在那邊唱民謠？」，邀請來自印尼泗水的Silampukau、南臺灣青年黃瑋傑、遊牧臺北市郊的泥灘地浪人參與演出。3個城市邊陲的民謠組合，共享簡單和弦與唱念反覆，伴隨故事與意見，抵抗外在的速度，讓詩謠緩緩傳揚。

Silampukau來自印尼泗水，以都會民謠為音樂根底，講述關於泗水，他們生長城市的故事，清新、簡樸，帶點野蜜香甜的樂風，他們的歌詞以批判的態度，談論每日生存於城市的所見所聞及困境；出生美濃的黃瑋傑，作品多環繞於社會觀察與環境議題，聚焦農鄉的多面描寫，文化認同、人與土地，他以客語溫柔的方式講訴，娓娓的歌聲作為一種抵抗；2002年由一群生根臺北的美國與英國「老外」組成的泥灘地浪人，他們幽默的現場風格，融合Jug Band、藍調、藍草民謠及搖擺歌曲，在風格並不多元的臺北民謠圈，吸引了許多忠誠樂迷。9位來自臺灣、美國、加拿大及英國的各路樂手，以銅管角號、木管樂器、吉他、班鳩琴、烏克麗麗及各種自製樂器，交響出城市邊陲的在地風格。

爵士大匯演 推廣爵士音樂

邁入第12年的臺北爵士音樂節以「融合之城」為主題，凸顯臺北是個融合多元爵士文化的都市，無論是音樂本質或跨界文化的融合，都將「爵士樂」精神發揚光大，臺北爵士音樂節以12週年為一循環，故誕生「融合之城City of Fusion」。

自第10屆臺北爵士音樂節「十載有感爵」以來，已透過親民的爵士主題講座，成功將爵士音樂教育推廣於臺北各處，在臺北爵士音樂節「2017全城搖擺」中，加入深度教學工作坊的校園感爵列車，將爵士樂打入校園音樂相關科系社團，今年更加入兩場「國際名爵」大師班，將打造臺北爵士音樂節除展演外，更為多元的文化內涵。

今年的臺北爵士音樂節提供民眾各種認識爵士樂的機會與場域，結合文化主題，延伸相關系列活動。活動內容包括4場「融合之城爵士講座」、4場的「校園爵士工作坊」、在松山文創園區及天母忠誠公園打造零距離的8場「感爵夜現場」演出、中山站捷運行政大樓廣場的「爵士新秀競演」、2場「國際名爵大師班」，以及大安森林公園連續3天13場不同主題的爵士大匯演「融合之城爵士舞臺」，將在秋夜週末與全民一同打造「2018臺北爵士音樂節─融合之城」。

李行導演電影音樂會 展現樂團淬鍊的成熟功力

臺北市立國樂團特別在李行大師90歲前夕，策劃了「形影如歌─李行導演電影音樂會」，從他所執導的52部電影作品中精選其中經典歌曲20餘首，邀請鍾鎮濤、殷正洋、方季惟、楊貴媚、小百合、葉蔻等原主唱人或知名歌手擔任演唱，著名指揮家瞿春泉指揮北市國70人大樂隊現場演奏，臺灣大學音樂學研究所沈冬教授導聆，帶領觀眾回味1960至1980年代臺灣電影的美好歌聲。

李行大師所執導的52部電影作品，每一次嘗試都帶動新的電影浪潮，標誌著新電影類型的誕生，《婉君表妹》、《啞女情深》帶動了第一波瓊瑤小說改編電影的風潮。他執導的《汪洋中的一條船》、《小城故事》、《早安臺北》3部影片，1978至1980年，連續3年獲得金馬獎最佳劇情片獎，創下臺灣電影史上無人能破的紀錄。而這些電影裡有許多膾炙人口的歌曲，如《小城故事》、《原鄉人》等，都是大眾耳熟能詳、百聽不厭的共同記憶。

一連串的好樂串起了初秋時節，誠摯邀請民眾進入音樂的美妙世界中，體驗不一樣的曲種激盪而出的火花。

2018臺北爵士音樂節 融合之城

時間│9/8～10/28

票價│免費

網址│Jazz.festival.taipei/2018

2018流浪之歌音樂節 誰在那邊唱民謠？

時間│9/21（五）14:30、19:00

地點│臺北巿中山堂（臺北市中正區延平南路98號）

票價│單場600元、套票1000元（兩廳院售票）

電話│02-2341-3491

網址│www.mmf2018.com

2018臺北市音樂季─TSO 瓦格獻禮《法蘭西─黃金印象》

時間│9/21（五）19:30

地點│國家音樂廳（臺北市中正區中山南路21-1號）

票價│300,500,800,1200,1500元（兩廳院售票）

電話│02-2578-6731轉720～725

行影如歌─李行導演電影音樂會

時間│9/29（六）19:30、9/30（日）14:30

地點│台北國際會議中心（臺北市信義區信義路五段1號）

票價│500,1000,1500,2000,2500元（兩廳院售票）

電話│02-2383-2170

(中時電子報)