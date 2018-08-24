中市24日停班課 上午公車減班 iBike正常營運

2018年08月24日 09:58 中時 盧金足

因應熱帶性低氣壓挾帶龐大雨量來襲，台中市24日停止上班、停止上課，台中市公共自行車租賃系統iBike正常營運。（盧金足攝）

因應熱帶性低氣壓挾帶龐大雨量來襲，台中市24日停止上班、停止上課，台中市長林佳龍上午9點到台中市災害應變中心主持工作會報，與各局處、相關單位好防災因應措施。交通局表示，考量天候、道路狀況及駕駛員出勤安全，上午台中市公車減班行駛，將視實際降雨狀況於中午過後決定是否恢復正常行駛；15公尺以上平面道路紅黃線路段，市府管轄之豐原大道陸橋均開放停車，路邊停車格暫停收費，預計實施至市府宣布恢復照常上班日上午7時為止。公共自行車租賃系統(iBike)則正常營運。

交通局考量天候及道路狀況，並顧及駕駛員出勤的安全因素，台中市公車將減班因應，原來以班距發車之公車路線至少30分鐘一班車；固定時刻表發車之公車路線，至少60分鐘一班車；班距超過60分鐘者，因班次較少，將要求業者依原時刻表發車。

今日中午過後，交通局將視風雨實際狀況決定是否恢復正常行駛，請於搭車前先洽詢1999確認班車發車情形及時間，或是利用台中市公車動態資訊系統查詢公車即時資訊以避免久候。

此外，交通局也宣布停止上班期間，台中市15公尺以上平面道路紅黃線路段，以及所轄豐原大道陸橋均開放停車，同時也暫停路邊停車格收費，預計實施至市府宣布恢復照常上班日上午7時止。

交通局長王義川提醒，平面道路紅黃線路段開放停車期間，請駕駛人順向靠邊停放，道路維持雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，若是法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

另外，請密切注意恢復禁止停車時間，豪雨過後請立即移開車輛，以維行車安全與順暢，並請於車輛擋風玻璃預留電話號碼，以利聯絡。

全市路邊停車格及公有路外無柵欄機管制平面停車場，在停止上班期間暫停收費，有柵欄機管制的平面及所有立體停車場，包括地下停車場皆照常收費。台中市公共自行車租賃系統iBike正常營運。

有關捷運、鐵路高架化工程部分，交通局已請台北捷運工程局、鐵工局等施工單位加強防災整備，針對可能帶來強風豪雨情況，施工單位務必加強巡視圍籬、邊坡、施工機具固定及高架工地狀況、備妥緊急抽水機及相關救災機具，做好預防災害準備。

(中時 )