悲! 豪雨炸到彰化釀災 小貨車墜深谷80歲老夫妻雙亡

小貨車墜落山谷，彰化縣消防局冒險下山溝搶救，小貨車內的夫妻倆已經死亡。（吳敏菁翻攝）

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小貨車墜落山谷，彰化縣消防局冒險下山溝搶救，小貨車內的夫妻倆已經死亡。（吳敏菁翻攝）

彰化縣24日凌晨起大雨滂沱，5點42分80歲許姓駕駛小貨車，載著78歲太太，行經彰化縣、南投縣交界處的八卦山區，疑似天雨路滑、視線不清，翻落數十公尺深的山谷，小貨車嚴重毀損，夫妻倆受困車，消防局據報派員趕往搶救，但山谷陡峭、濕滑，消防員以繩索攀降方式搶險下山溝，並以器具破壞車體，但車內的夫妻被救出時，已經死亡。

小貨車墜落山谷，彰化縣消防局冒險下山溝搶救，小貨車內的夫妻倆已經死亡。（吳敏菁翻攝）

彰化縣消防局清晨近5時據報彰化縣139線大彰路與員草路口的山谷有車輛墜谷，派出20多名消防員趕往現場搶救，但山谷相當陡峭，以繩索攀降方式，向山溝搶進，抵達山溝時發現墜谷的小貨車嚴重扭曲變形，車內的夫妻倆80歲許駕駛78歲陳姓婦人，受困車內。

小貨車墜落山谷，彰化縣消防局冒險下山溝搶救，小貨車內的夫妻倆已經死亡。（吳敏菁翻攝）

雨勢不斷，消防員用器材等工具，破壞車體，清晨7時40分，消防員率先將妻子救出脫困，但已無氣息，家屬焦急等候，稍後也將困車內的許姓駕駛搶救出來，但夫妻兩都已經死亡。

小貨車墜入彰化山谷，消防人員將車內一對夫妻救出仍不治身亡。（圖／消陽局提供）

消防局表示，發生意外的對夫妻從23日中午11時左右出門後就失聯，家屬聯絡簿上，到處尋找報案，今天清晨行經139線與148線路口處時，發現路樹與草叢有被壓毀、有車子衝過痕跡，立即往下查探，赫然發現翻落的小貨車，動各式消防車5輛，救護車3輛，消防人員16。

(中時電子報)

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