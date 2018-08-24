文化快遞》讓亞洲遇見亞洲 亞洲當代表演網絡集會 亞當計畫年會正式登場

藝術家Leeroy New。

友善列印
中時電子報
文、圖╱臺北表演藝術中心
新作探索《黃色或阿嬤累囉》。

打造一座「屬於藝術家」的中心，是臺北表演藝術中心催生「亞當計畫」的初衷，為藝術家搭建出與策展人更自由開放的橋梁，提供階段性作品的展演空間，拓展與國際藝術場館、藝術節的合作機會。

幾位曾參與「藝術家實驗室」的藝術家，他們的合作計畫及創作作品將於今年的「新作探索」呈現。FOCA福爾摩沙馬戲團與菲律賓Leeroy New去年開始對社子島的歷史與都市社會生態展開田野調查，孵育新計畫《消逝之島的眾靈》；編舞家林宜瑾近年沉浸於民俗與儀式文化，將呈現《ㄢˋ—身體創作計畫》系列的創作脈絡。此外，德籍旅法導演Lukas Hemleb改編吳明益小說《複眼人》，並由徐堰鈴主演；法國國家舞蹈中心駐館藝術家Ana Rita Teodoro與臺灣藝術家林文中、林燕卿、洪唯堯、李俐錦共同發想《黃色或阿嬤累囉》，並為2019 Camping Asia展開暖身。這兩組由臺北表演藝術中心委託的臺法合作將在「新作探索」首度披露。

「交流與論壇」作為獲取展演知識及追蹤藝術趨勢的平臺，集結視覺、表演藝術家與策展人，呈現一系列跨領域講座與對談。「亞洲之窗」為今年亞當計畫年會揭開序幕，呈現亞太當代藝術最新脈動，介紹藝術家自主組織、新興網絡與新策展計畫。4場「藝術家圓桌論壇」邀集跨領域的藝術家，共同議論酷兒及女性主義實踐、藝術與政治之間的敏感帶、當代藝術的當代性與表演性。「策展人對談」思辨社會與藝術之間的錯綜複雜，從轉型正義展開對談。「講座與工作坊」印度主廚Manu Chandra展示食物與政治的美味關係，帶領觀眾認識印度卡亞斯塔種姓階級與宗教的現況。

亞當計畫年會

時間│8/30（四）～9/2（日）

地點│臺北市客家文化主題公園（臺北市中正區汀州路三段2號）

電話│02-2599-7973

網址│adam.tpac-taipei.org

(中時電子報)

更多藝文展演訊息 請見文化快遞

文化快遞》隨樂起舞 整個9月好樂… 新中橫預防性封閉 午後視路況開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。