文化快遞》讓亞洲遇見亞洲 亞洲當代表演網絡集會 亞當計畫年會正式登場

2018年08月24日 09:46 中時電子報 文、圖╱臺北表演藝術中心

新作探索《黃色或阿嬤累囉》。

打造一座「屬於藝術家」的中心，是臺北表演藝術中心催生「亞當計畫」的初衷，為藝術家搭建出與策展人更自由開放的橋梁，提供階段性作品的展演空間，拓展與國際藝術場館、藝術節的合作機會。

幾位曾參與「藝術家實驗室」的藝術家，他們的合作計畫及創作作品將於今年的「新作探索」呈現。FOCA福爾摩沙馬戲團與菲律賓Leeroy New去年開始對社子島的歷史與都市社會生態展開田野調查，孵育新計畫《消逝之島的眾靈》；編舞家林宜瑾近年沉浸於民俗與儀式文化，將呈現《ㄢˋ—身體創作計畫》系列的創作脈絡。此外，德籍旅法導演Lukas Hemleb改編吳明益小說《複眼人》，並由徐堰鈴主演；法國國家舞蹈中心駐館藝術家Ana Rita Teodoro與臺灣藝術家林文中、林燕卿、洪唯堯、李俐錦共同發想《黃色或阿嬤累囉》，並為2019 Camping Asia展開暖身。這兩組由臺北表演藝術中心委託的臺法合作將在「新作探索」首度披露。

「交流與論壇」作為獲取展演知識及追蹤藝術趨勢的平臺，集結視覺、表演藝術家與策展人，呈現一系列跨領域講座與對談。「亞洲之窗」為今年亞當計畫年會揭開序幕，呈現亞太當代藝術最新脈動，介紹藝術家自主組織、新興網絡與新策展計畫。4場「藝術家圓桌論壇」邀集跨領域的藝術家，共同議論酷兒及女性主義實踐、藝術與政治之間的敏感帶、當代藝術的當代性與表演性。「策展人對談」思辨社會與藝術之間的錯綜複雜，從轉型正義展開對談。「講座與工作坊」印度主廚Manu Chandra展示食物與政治的美味關係，帶領觀眾認識印度卡亞斯塔種姓階級與宗教的現況。

亞當計畫年會

時間│8/30（四）～9/2（日）

地點│臺北市客家文化主題公園（臺北市中正區汀州路三段2號）

電話│02-2599-7973

網址│adam.tpac-taipei.org

(中時電子報)