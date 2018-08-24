文化快遞》2018臺北白晝之夜 顛倒之城

2018年08月24日 09:39 中時電子報 文、圖／臺北市政府文化局

加拿大藝術家利安‧摩根裝置作品《未命名3號》。

臺灣藝術家蔡潔莘裝置作品《讓我們今天就擁抱吧！》。（圖／富邦藝術基金會）

「臺北白晝之夜」自2016年舉辦，透過藝術文化活動的體驗，探索臺北夜晚的各種魅力，每年吸引至少20萬民眾參與，創下街頭藝術活動新紀錄。今年第3屆的「臺北白晝之夜」，選定中山北路一段至三段，以圓山週邊、南西商圈為南北兩大活動範圍，預計將呈現至少28場演出與22處的夜間藝術裝置活動。

一條濃縮臺北風華的道路

今年「臺北白晝之夜」邀請策展人胡朝聖擔任藝術總監，以「顛倒之城」為主要概念，邀請大家用一顆自由開放的心引領觀看人事物的眼光，就能發現平日看不見的臺北城市風景。

所選定的中山北路是臺北最有故事的街道之一，它記錄了大臺北各時期的繁華，從日據時期的官方大道建設、美軍駐臺時的娛樂貿易，到今天移工的多元文化，還有代表臺灣經濟力的金融業、婚紗業、資訊業等，都在這條街道上留下了足跡。這條象徵著臺灣百年來發展繁華縮影的街，就歷史、地理、產業、文化、在地及國際的角度來分析，都值得大家再次給予更多的凝視、理解和近身接觸，也因此成為2018年「臺北白晝之夜」選定的展演基地。

一場顛倒既定概念的探索

「顛倒之城」即是希望用解構的概念來回應多層文化風貌的中山北路，在城區間進行一種自發性的探索、分析和創造，解放我們一直以來對於特定場域單一且同質化的觀點，使潛藏於巷弄內在的豐富故事、傳說、歷史、地紋和可能的未來發展得以展現於大眾眼前。

此次參與的作品與節目，也都呼應著「顛倒」概念，例如移工走秀、各種聲音派對、跨性別裝扮秀、大馬路上的運動會、夜宿美術館等，去探討黑夜和白天、內外和上下、傳統和當代、繁華和窳陋、移動和固著的相應關係。

天天都是白晝之夜

「白晝之夜」象徵的意義不是侷限在一個夜晚的藝術節，它是一個新的城市文化概念；它也不單只是一個與巴黎同步進行的國際城市藝術節，而是一個強調啟動臺北在地精神與社區連結，以市民和生活空間為舞臺主角，並結合藝術家共同參與集體創作的年度文化發表會。

為了迎接「臺北白晝之夜」，自6月起陸續舉辦系列活動，透過講座和展覽，讓民眾認識白晝之夜，並有機會表達自己想要怎麼樣的城市活動以及參與方式。9月7日將迎來最後一場「一夜情」講座，詳情請見臉書專頁。

10月6日請穿上您所定義的「中山裝」，跟我們一起「出來混」，不管您是藝術迷、派對動物、運動狂，或只是想跟親友出門湊熱鬧，白晝之夜總有一個角落滿足您。

你知道嗎?

「Nuit Blanche白晝之夜」是全球性的夜間城市藝術節，2002年創始於法國巴黎，發展至今，每年都會有包括歐洲與世界各地的30多個城市共同響應。「白晝之夜」根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念，為市民提供親近藝術及城市的場域。「白晝之夜」有「跨夜舉辦」、「免費參加」及「公民參與」3大特色，透過多樣化的藝術作品及演出安排，讓人們自然接觸藝術，自由穿梭於城市空間之中，打破大眾娛樂與純藝術的界線，作品橫跨劇場、馬戲、舞蹈、音樂、行為藝術、新媒體藝術等不同領域，讓跨文化、跨世代的多樣美學交錯混融。「臺北白晝之夜」在城市中塑造獨特的交流共享環境，透過藝術轉化都市空間，讓整個臺北市化身一夜限定的大型美術館。

2018臺北白晝之夜

時間│10/6（六）18:00～10/7（日）6:00

地點│臺北市中山北路一段至三段

網址│nuitblanche.taipei

臉書│白晝之夜Nuit Blanche

(中時電子報)