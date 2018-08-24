熱低壓龜速移動 未來24hr中南部嚴防強降雨

菁寮老街水淹成河，民眾都捲起褲管涉水行走。(民眾提供)

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受到熱帶低氣壓影響，台灣中南部大雨成災，中央災害應變中心今（24日）舉行第一次工作會報，由經濟部次長曾文生主持，中央氣象局指出，此次熱帶低氣壓因地形條件因素不利形成颱風，但因無明顯引導氣流，移動速度緩慢，未來24小時中南部地區仍需嚴防短延時強降雨所帶來的影響，目前適逢大潮，嘉義沿海地區須嚴防海水倒灌情形。

受到熱帶低氣壓滯留影響，至今日下午2時前，降雨熱點仍集中於中南部地區，台中以南縣市之低漥地區需嚴防短延時強降雨導致之淹水。目前集集攔河堰及高屏溪攔河堰原水濁度已達警戒，已同步啟動水源調度支援必要之民生用水。

高雄市建國路、自立路口1棟大樓的12樓鷹架，23日因強風吹襲坍塌，壓住路過2輛機車共3個人，3人救出時都無生命跡象，最後只有戴姓女子被救活但尚未脫險。（王錦河攝）

中央災害應變中心指出，由於目前熱帶低氣壓移動速度緩慢，接近滯留狀態，至今上半天為止，降雨仍會持續，對中南部地區之影響時間也會拉長，加上大雨逢滿潮，恐導致西南部沿海地區積水較不易退去。

曾文生指示，針對淹水地區，請水利署配合地方政府需求，積極調度抽水機支應救災。請疏散撤離及收容安置組，針對土石流紅、黃色警戒區域，持續掌握警戒及雨量狀況，落實疏散撤離及收容安置工作。對於幼兒、老人、行動不便及重症病患等弱勢族群，更應提高警覺即早啟動疏散撤離措施。

原PO表示，該名騎士傻傻騎水深的地方，其他騎士則是直接騎路中水較淺的地方 (圖／翻攝自爆廢公社)

另外，中元節將至，曾文生也要求農委會密切掌握蔬菜供應及價格，務必落實調節工作，並全力避免水災過後可能造成價格大幅波動之情形。他強調，目前有6縣市停班課，提醒民眾在停班停課期間，應儘量在家作好防汛措施，同時在豪雨警報區域，避免從事登山或河川、溪流戲水與觀浪活動，以維護民眾安全。

(中時 )

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