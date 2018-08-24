高雄》陳其邁讚綠執政消港都水患 今成水鄉遭狠打臉

2018年08月24日 09:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

資深媒體人趙少康。(圖片取自Youtube)

熱低壓登陸南台灣，暴雨襲擊下，一小時就降下超過100毫米的累積雨量，高雄傳出嚴重的淹水災情。對此，資深媒體人趙少康表示，之前台中市長林佳龍才自誇台中不淹水，結果台中就淹水；民進黨高雄市長參選人陳其邁前也說民進黨在高雄治水有功，結果昨天高雄淹大水。他感嘆政治人物千萬不要講大話。

熱低壓登陸南台灣，暴雨襲擊下，一小時就降下超過100毫米的累積雨量，高雄傳出嚴重的淹水災情，不僅公共電話變水龍頭，還有「飄飄河」、「水上摩托車」、「潛水艇」等狀況百出。對比陳其邁前兩個月才誇民進黨執政已解決高雄水患問題，這無疑是狠狠打了陳其邁的臉。

趙少康於政論節目《少康戰情室》表示在今年六月時，陳其邁在才表示要感謝高雄在歷任民進黨籍市長的帶領下，解決高雄市水患問題。高雄市政府更指出「自民國95年起執行易淹水地區水患治理計畫及流域綜合治理計畫，共投入約235億經費辦理治水工程，至107年底共將完成15座滯洪池總滯洪容量326萬噸，高居全國之冠」。

但是昨日的豪大雨卻造成高雄大發工業區水淹及膝；林園區道路邊旁的機車半個機身泡在水中；鼓山區淹水成為名副其實的鼓山河；三多商圈到路汪洋，更淹進捷運站；小港區有多輛汽車拋錨。嚴重的災情，將民進黨治水有功的神話一夕之間幻化成幻影。

趙少康表示之前林佳龍才自誇台中不淹水，結果台中就淹水打了林佳龍的臉。陳其邁才說民進黨在高雄治水有功，結果昨天高雄淹大水。他感嘆政治人物千萬不要講大話，做實事才實在。

(中時電子報)