高雄》陳其邁讚綠執政消港都水患 今成水鄉遭狠打臉

民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁(右)21日到岡山視察滯洪池。(郭韋綺攝)

友善列印
中時電子報
/整理報導
資深媒體人趙少康。(圖片取自Youtube)

熱低壓登陸南台灣，暴雨襲擊下，一小時就降下超過100毫米的累積雨量，高雄傳出嚴重的淹水災情。對此，資深媒體人趙少康表示，之前台中市長林佳龍才自誇台中不淹水，結果台中就淹水；民進黨高雄市長參選人陳其邁前也說民進黨在高雄治水有功，結果昨天高雄淹大水。他感嘆政治人物千萬不要講大話。

熱低壓登陸南台灣，暴雨襲擊下，一小時就降下超過100毫米的累積雨量，高雄傳出嚴重的淹水災情，不僅公共電話變水龍頭，還有「飄飄河」、「水上摩托車」、「潛水艇」等狀況百出。對比陳其邁前兩個月才誇民進黨執政已解決高雄水患問題，這無疑是狠狠打了陳其邁的臉。

趙少康於政論節目《少康戰情室》表示在今年六月時，陳其邁在才表示要感謝高雄在歷任民進黨籍市長的帶領下，解決高雄市水患問題。高雄市政府更指出「自民國95年起執行易淹水地區水患治理計畫及流域綜合治理計畫，共投入約235億經費辦理治水工程，至107年底共將完成15座滯洪池總滯洪容量326萬噸，高居全國之冠」。

但是昨日的豪大雨卻造成高雄大發工業區水淹及膝；林園區道路邊旁的機車半個機身泡在水中；鼓山區淹水成為名副其實的鼓山河；三多商圈到路汪洋，更淹進捷運站；小港區有多輛汽車拋錨。嚴重的災情，將民進黨治水有功的神話一夕之間幻化成幻影。

趙少康表示之前林佳龍才自誇台中不淹水，結果台中就淹水打了林佳龍的臉。陳其邁才說民進黨在高雄治水有功，結果昨天高雄淹大水。他感嘆政治人物千萬不要講大話，做實事才實在。

(中時電子報)

陸客不來連彰化也受衝擊？襪業老董嘆比馬扁更慘！
高雄》PTT網民：高市長這一戰 更挺韓國瑜了！
中市24日停班課 上午公車減班 iB… 花蓮》市民代表許願神與里長許時…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。