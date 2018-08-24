萌！小貓熊寶寶慶滿月喝ㄋㄟㄋㄟ！猜好名得好禮

2018年08月24日 09:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

小寶寶就是要喝媽咪ㄋㄟㄋㄟ，健健康康長大！台北市立動物園溫帶動物區於6月24日出生的小貓熊寶寶，今天歡度雙滿月囉！小貓熊寶寶成長迅速。保育員觀察牠喝奶的模樣，幫牠取了一個頗為貼切又容易朗朗上口的名字，現在就請大家到台北市立動物園Facebook網站，猜猜看小貓熊寶寶的名字，猜對的民眾將有機會獲得小貓熊限量精美紀念品唷！

恭禧小貓熊「YaYa」再度當媽媽。（台北市立動物園提供）

小貓熊媽媽「YaYa」在歷經約103天的懷孕期後，於6月24日晚間順利地誕下一隻小寶寶。距離上一次生產雖然已經間隔了三年，不過母性很強的「YaYa」，照顧起小寶寶依然十分熟練。保育員透過監視器影像，時常看到「YaYa」舔舐小寶寶，這時寶寶常會扭動身體回應媽媽的關愛。

由於沒有其他兄弟姊妹競爭，可以獨享媽媽的奶水，營養充足的情形下，小寶寶成長的速度特別快，雖然肌肉和骨骼的支配還不算協調，但已經能夠撐起圓滾滾的身體，在巢箱內踩著搖搖晃晃的步伐到處探索，模樣十分可愛！

新生小寶寶長大後，就可以和哥哥「奇奇」、「妙妙」一起玩耍了。（台北市立動物園提供）

上個星期，保育員趁著「YaYa」到隔壁房間散步的空檔，趕緊進入欄舍內探視小寶寶，在打開巢箱準備要抱起牠時，寶寶立馬發出威嚇的聲音，保育員小心地將牠安置在準備好的桶子內秤重，秤得體重約953公克，之後再藉由觀察外生殖器，辨別新生寶寶是一隻活力十足的雄性個體，未來等牠成年後，或許就可以加入雙胞胎哥哥「奇奇」和「妙妙」的單身俱樂部，一起快樂的玩耍！

新生的小貓熊寶寶食慾非常旺盛，每當喝奶時那一臉滿足的模樣，充份顯示牠正在享用一頓豐盛的大餐，於是保育員便延用媽媽名字裡的「Y」字母，幫牠取了一個容易朗朗上口的名字。

現在就請大家趕快到台北市立動物園Facebook網站（網址：），猜猜看小貓熊寶寶的名字，並在貼文底下留言，我們將於9月1日（六）公布正確答案，並抽出幸運得獎的民眾，除了可獲得精美的紀念品之外，並獲邀參加一年一度的中秋節晚會，活動自即日起到8月31日截止！

(中時電子報)