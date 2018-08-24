川普制裁後 英、法航以「虧損過多」終止伊朗航線

2018年08月24日 10:02 中時電子報 李靖棠

據法國24新聞台（France 24）報導，遭到美國總統川普（Donald Trump）制裁封鎖的伊朗，繼空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）、道達爾石油（Total）、雷諾（Renault）等歐美大企業片面撤離後，今日又傳出英航（British Airways）與法航（Air France）雙雙宣布，因考量「虧損過多、航線收益不佳」，將在9月中旬終止來往伊朗德黑蘭（Tehran）的航線。。

英航、法航決定9月終止伊朗航線。

其中，英航執飛的倫敦-德黑蘭航線，好不容易在2015年、伊朗與歐巴馬（Barack Obama）政府達成核子協議後恢復，是伊朗國內通往歐洲一條重要航線。如今僅不到3年的時間，又面臨強硬的川普執意對伊朗實施制裁計畫，更威脅與伊朗有業務來往的歐洲企業，才讓英航決定收掉此航線。對此，伊朗駐英大使巴耶迪內賈德（Hamid Baeidinejad）也透過推特表示，對於英航此舉感到相當遺憾。

英航近日決定，將於9月底停飛倫敦-德黑蘭的航線。（圖/路透社）

法航也決定於9月18日起終止伊朗航線，事實上、早從上個月開始，法航來往巴黎與德黑蘭的航班，就已從每週3班降為僅剩1班次的局面。法航直飛德黑蘭的航線，同樣因為伊朗與歐美列強和解後，從2016年開始啟動；即使同集團的荷蘭皇家航空（KLM）出面緩頰，稱停止航班是從上個月就開始計畫的決定，但仍被外界視為、與川普的全面制裁脫離不了關係。

不過，同屬歐盟（EU）的德國，雖然如德國電信（Deutsche Telekom）、德鐵公司（Deutsche Bahn）和汽車大廠戴姆勒（Daimler）都先後撤離伊朗，但旗下擁有法蘭克福（Frankfurt am Main）-德黑蘭航線的德國漢莎航空（Lufthansa），卻似乎並無終止或撤離的打算。

(中時電子報)