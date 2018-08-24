一覺醒來台南水鄉澤國 網傳安平運河一度溢堤

2018年08月24日 10:27 中時 程炳璋

安南區安中路與同安路口凌晨3時許積水，再現安中河。（程炳璋翻攝）

安南醫院前方道路上午7時許積水。（程炳璋翻攝）

安平區運河水位24日上午9時仍高。（程炳璋翻攝）

曾文水庫23日晚間10時開始洩洪，24日放水量逐步加大。（南水局提供）

熱帶低壓盤旋台灣，整夜雨炸台南，台南市民一覺醒來，到處成水鄉澤國，安平區一度傳出運河溢堤，水滿流至人行道，安南區安南醫院24日上午緊急更改全院停診，曾文水庫自23日洩洪一夜，水位仍持續上升，南區水資源局24日9時放水量加大，呼籲下游警戒。

台南市持續一夜大雨轟炸，市區道路多處淹水，台南市消防局人員到處救災，疲於奔命，安南區凌晨3時再現「安中河」，居民整夜人心惶惶，海東里里長吳榮坤半夜勘災，連絡台南市水利局人員幫忙。

安南醫院24日附近道路皆淹水，院方緊急將正常看診，改為門診停診，只應付急診病患。

安平區運河清晨一度傳出溢堤，水淹到人行道，但河水隨即退去，水位已降，警消人員都在河道附近巡邏警戒中。

曾文水庫水位持續上升，已達標高229公尺，南水局自23日晚間10時放水，24日放水量加大至每秒2200立方公尺，呼籲曾文溪下游直至七股區出海口警戒。

台南市災情慘重，到處拉起封鎖線封路，不斷有網友上傳水患照片到臉書社團，互相告知交通訊息，以便得知一早出門路線。

因雨勢逐漸轉北，北台南24日災情陸續傳出，台南市代理市長李孟諺24日一早決定前往溪北地區勘災。

(中時 )