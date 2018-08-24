「籃板狂人」球星周伯勳被控性侵　看偵辦結果笑了

2018年08月24日 10:10 中時電子報 張孝義 、 張國欽 中國時報／

「籃板狂人」稱號的SBL球星周伯勳，被控參加友人歡唱趴在酒後性侵女大生，被害人並稱周是利用她喝醉「撿屍」性侵，台北地檢署調查發現，被害女子離席前後並無神智不清，並沒有周伯勳犯罪的積極具體事證，24日將全案不起訴處分。

檢警調查，周伯勳今年2月2日凌晨，參加友人在北巿忠孝東路錢櫃SOGO店12樓的歡唱趴，包廂內有10多名男女暢飲歡唱，狂歡2、3小時後，和一名外貌亮眼的女大生走出包廂，推開櫃檯後方逃生門，在狹窄的陽台上發生性關係。

不過，女大生清晨返回住處後，馬上到醫院驗傷，指控周伯勳趁她喝醉，對她趁機性交得逞。

周在檢警調查時否認指控，聲稱雙方並沒有違背對方意思做愛，同時，因陽台地板髒，女生還同意躺在墊了衣服的地板上做愛。

檢方勘驗錢櫃KTV的監視器畫面，並傳喚證人作證，發現女大生始終都是神色自若，沒有意識不清，返回包廂也沒有異狀，認定沒有積極具體事證可以證明周伯勳性侵，因此將周不起訴處分。

今年27歲周伯勳，是籃壇近年崛起的禁區大將，2014年轉戰台啤，被稱為「籃板狂人」，去年四月與未婚妻訂婚，預計今年5月結婚，未料卻驚爆性侵疑雲，據了解，兩人婚事還因此告吹，周還被球團禁賽，領半薪。

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(中時電子報)