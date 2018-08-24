花蓮》市民代表許願神與里長許時章爭取連任 兄弟登山各自努力

2018年08月24日 10:17 中時 范振和

花蓮市民代表許願神（右）與主安里長弟弟許時章（左）爭取連任，相互打氣加油。（范振和攝）

「我沒錢買票，牽騎這部單車走透透，就是我近20年吸票的金字招牌。」64歲的花蓮市民代表許願神爭取連任，持續獨樹一格的作風，而他的主安里長弟弟許時章爭取連任，就顯得正經多了，兄弟倆登山各自努力，但也時時關心對方。

64歲許願神曾獲全國好人好事表揚、省府芳草人物表揚，曾任花蓮市主安里長，4年前轉換跑道，里長一職交棒弟弟許時章，而他總是一部單車，掛放掃帚、掃把、夾子、畚斗也有回收袋，隨時清掃也隨手帶走回收資源，很多政治冷感族動容之餘，出面投票力挺。

他不只會打掃環境，建請處理排水不良的福建街132巷排水溝、新設主安里3盞路燈、整建168巷13弄等多條柏油路，都是兄弟倆合作爭取奏功的實例。

「除了例假日外，我每天騎單車掃街、清水溝，甚至有民眾洗澡到一半沒水了，我接到通知，還買礦泉水迅速應急。」許願神看來瘋瘋顛顛，其實他是賣傻，最近文宣扇寫著：「2歲原住民養父、6歲閩南人養父、10歲回到客家生父家，30歲有山東岳父。」很多人看不懂，而他只是想詮釋自己才是全台族群融合的最佳代表。

至於，英姿挺拔的主安里長許時章，曾在總統府正大門擔任憲兵班長3年，71年間，看到故總統蔣經國時，曾大喊「總統好！」，害得蔣國經嚇了一大跳，對他印象尤其深刻。

59歲的許時章也是蓮安關愛協會理事長，每天巡守社區，1年3節辦理弱勢活動，凝聚社區同心力；成立主安里太鼓隊，塑造社區文化特色；設立環保志工隊，不定期綠美化社區，常利用閒置地方，打造社區小花園。

社區巡邏時，一接到里民任何反映，儘量當場處理，包括亂丟垃圾、夫妻吵架、鄰居失和等、貓叫狗吠等，不一而足，他都設法滿足里民需求，「我還碰過里民半夜起床尿尿被龜殼花咬到，送醫急救回家後後，要我拿捕蛇器抓蛇呢！」許時章說，兄弟倆作風不一樣，但他和哥哥熱心服務的態度是一樣的。

(中時 )