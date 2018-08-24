嘉義縣強降豪雨成水鄉 中山高民雄交流道難行

2018年08月24日 10:29 中時 廖素慧

嘉義縣鹿草淹水嚴重，農田道路分不清。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣「雨神同行」，24日整夜被雨狂轟，民雄、水上、東石、義竹、布袋、鹿草等鄉鎮淹水嚴重，成水鄉澤國，鹿草24小時累積雨量達約758毫米，時雨量逾100毫米，緊急封鎖大部分重要交通橋梁如八掌溪的永欽橋，中山高民雄交流道、台一線省道往嘉義市無法通行，鹿草三角村緊急撤離受困民眾。

有民眾開中山高南下嘉義市，因民雄交流道、台一線省道淹水，交管無法通行，且恐水深會滅頂，改道至水上交流道，又遇永欽橋封橋，再繞道改行台一線省道接博愛路，七彎八繞比平常多花半個多小時才到目的地，頗感無奈。

嘉義縣災害應變中心表示，中埔鄉頂中工路君臨天下社區內擋土牆倒塌，已由鄉公所派員處理，民雄大學路二段2000號前（中正大學往民雄市區方向）慢車道因路邊農田淹水溢至路面，已封閉道路，但大學路段快車道維持雙向車道通行，仍警戒中，民雄交流道積水，有數台車卡住。

此外，鹿草鄉內多處淹水，尤以三角村最嚴重，目前鹿草鄉公所已通知該村6至10鄰居民撤離，並聯繫消防及軍方單位協助。新港奉天宮前也積水，馬路成水道。

縣府災害應變中心統計，目前有3人受傷，淹水嚴重的鄉鎮24小時累積雨量分別是鹿草758毫米、民雄401毫米、太保523毫米、水上512毫米、新港400毫米，東石、布袋、朴子、義竹等沿海地區的時雨量也都逾100毫米。

(中時 )