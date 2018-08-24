熱低壓雨量上看800毫米 彭啟明：比八七水災還兇

2018年08月24日 10:20 中時電子報 戴安瑋

連日來造成南部大淹水的熱帶性低氣壓，不是颱風確有颱風威力，氣象達人彭啟明表示，這次熱帶性低氣壓跟1959年的八七水災不惶多讓，影響範圍更廣闊，從南部開始北上的雨勢，累積雨量上看800毫米，不少地方的時雨量，甚至超過7月份在日本高知縣的暴雨。

彭啟明在臉書上表示，1959年的八七水災，也是熱帶性低氣壓，配合上西南風，就造成類似西南氣流的強降雨，當年的低壓中心在嘉義登陸，逐漸北上，造成中南部的大雨。當時的損失將近前一年GDP的12%，是台灣歷史著名的大天災。

他指出，這次熱帶性低氣壓在高屏附近登陸，配合旺盛的西南風，和八七水災不惶多讓，甚至面積更為廣闊，從南部開始北上的雨勢，從累積雨量來看，已經有將近700毫米，可能上看累積超過800毫米，不少地方的時雨量都破百，極端的降雨強度，例如1小時、3小時或12小時或24小時的降雨強度，甚至超過7月份在日本高知縣的暴雨。

他說，類似這樣的暴雨，在全世界不管有多好的建設可能都無法抵抗，或是說如果要做到完全不淹水，可能要花上天價的建設費用都做不到，尤其台灣特殊的都會和鄉村的連結與差異，真的很難做到不淹水。或許我們要轉化，不怕水淹、遇到淹水能快速復原減少損失的較有韌性的方式，才是和極端天氣與災害共存的方法。

他表示，該熱低壓目前在中部彰化台中附近，還有類似環流的態勢，清晨降雨的最大熱區在雲林嘉義台南附近，其他附近也都有連續雨勢發生，這個低壓仍將緩慢的北上，白天時間雨勢也會往北移到新竹苗栗附近，有可能在今晚在中部附近出海，今晚到周六清晨最大的降雨會逐漸緩和，雨帶會減緩，但都還有不穩定的雨勢。

(中時電子報)