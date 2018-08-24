大雨重擊！屏東縣僅二鄉停班課 民眾譙翻

2018年08月24日 10:44 中時 潘建志

受狂風大雨影響，小琉球的白沙港積滿了漂流木。（潘建志翻攝）

受狂風大雨影響，小琉球的白沙港積滿了漂流木。（潘建志翻攝）

屏東縣24日仍下大雨，縣內有多處地方積水，車輛無法通行。縣府宣布24日正常上班上課後激起民怨，縣府24日上午9時許宣布獅子鄉停班停課，10時許又宣布瑪家鄉停班停課，讓民眾傻眼，大罵「是要33鄉鎮市看哪裡比較嚴重，才陸續宣布停班停課嗎？」

包括內埔鄉屏科大往龍泉三叉路口、林邊鄉台17線261K、枋山鄉台26線6.5K、東港鎮台17線256.3至256.7K東港分局路段、台26線6K至7K、台26線與台9線終點楓港叉路口、高樹鄉新豐村沿山公路一段不動寺附近，上午均因積水無法通行。

多處積水加上大雨，讓不少趕著上班的民眾抱怨連連，持續灌爆縣長潘孟安的臉書。縣府上午9時許因台26線竹坑段土石流封閉，宣布獅子鄉停班停課，10時許又因瑪家鄉雨勢過大，周邊道路積水，宣布瑪家鄉停班停課。

此舉頓時惹怒網友，「路都斷了，難道只有阻擋到這兩鄉的人嗎？」「是要33鄉鎮市陸續宣布停班停課嗎？」直呼縣府政策「腦殘」。

東琉線部分，公營船前3班船正常行駛，最後一班18時去19時回視屆時海況決定。聯營處正常行駛，但上下船改在新園鄉鹽埔漁港。泰富輪則正常行駛。不過小琉球的白沙港積滿了漂流木，讓人擔心是否會影響船隻停泊。

為了防止土石流，三地門鄉青山村17名村民，24 日凌晨撤離，全數依親。

(中時 )