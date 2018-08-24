影》對梅根新看「髮」！英皇室好消息露端倪

2018年08月24日 10:54 中時電子報 何宜玲

英國皇室新成員薩塞克斯公爵夫人梅根

儘管英國皇室新成員薩塞克斯公爵夫人梅根，日前才傳出為了陪哈利王子進行首個外交出訪行程，所子以今年可能不會傳出懷孕的好消息。不過，英國皇室專家透露一個很好判別梅根是否懷孕的好方法，就是跟凱特王妃一樣，之前每次凱特王妃懷孕就會改變髮型。

由於梅根擁有黑人髮質基因的關係，長期使用一種巴西生命果成分的護髮療程，但因為這是化學產品，一旦懷孕就不能再使用，那麼原本捲曲的頭髮可能就不再像現在一樣，可以長髮披肩的見人，為了整齊美觀，她可能會盤髮或綁起來，屆時就可以第一時間知道英國皇室可能傳出好消息了。

The Duchess turns 37 today 🎂 Prince Harry’s Life（@princeharryofficially）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 3 日 下午 6:43 張貼

英國皇室新成員薩塞克斯公爵夫人梅根，經常以長髮披肩的造型出現。(圖/美聯社)

根據英國《每日快報》(Daily Express)報導，英國皇室新成員梅根每次在媒體上露面，幾乎都是以長髮披肩的造型示人，但是如果有一天她盤起頭髮以髮髻造型出現的話，可能代表英國皇室有好消息了。因為皇室專家Myka Meier說，梅根曾經公開表示從2011年以來，她都習慣使用一種巴西生命果柔絲順髮護理療程(Brazilian blowouts)，讓自己的髮質更好。

梅根接受訪問時表示，她的母親是非洲裔美國人，父親是荷蘭裔愛爾蘭人，所以自己擁有像是黑人髮質一樣濃密捲曲的基因。她從2011年開始接受一套巴西護髮療程，讓自己頭髮更加直順柔滑。

但是這畢竟是化學產品，如果梅根懷孕的話，就不能繼續使用這套療程。也代表她可能很難整理一頭秀髮，為了方便整齊，她很可能就會把經常披散下來的長髮盤起來或綁起來。因此皇室專家表示，屆時如果看到梅根改變髮型出現在大眾面前，很可能大家已經第一時間知道英國皇室的好消息了。

同時，觀察過去凱特王妃在懷孕的時候，也都會改變髮型，因此這種說法似乎很可信。大家都可以從梅根的外表變化，看出皇室迷最關注的小寶寶動態囉。

(中時電子報)