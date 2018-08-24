喝水就噁心 44歲B肝工程師險爆肝

2018年08月24日 11:14 中時 馮惠宜

醫師提醒如果有B肝帶原者應3個月抽血檢查、6個月做一次腹部超音波檢查。（馮惠宜攝）

44歲廖姓電機工程師，國中就發現是B肝帶原者，今年五月間突然出現食不下嚥、噁心、疲倦合併發燒，以為是感冒就診近一個月都未好轉，直到出現茶葉尿才警覺是肝炎發作緊急到台新醫院就醫，肝發炎指數已飆到正常值65倍，B肝病毒指數更飆到1800萬，已是急性肝炎發作，經住院10天指數才恢復正常。

廖男國中發現B肝帶原，自恃年輕未曾好好追蹤，直到5月間出現發燒、疲倦以感冒就醫一直未改善，還陸續出現食慾不振，連喝水都想吐，到台新醫院就醫，抽血檢驗肝發炎指收已經是2600（正常值40）、黃疸指數6.9（正常要1.5以下），B肝病毒指數更高達1800萬（正常值9.6以下），已是急性肝炎發作。

台新醫院肝膽腸胃科醫師滕春雨指出，肝炎病毒入侵肝臟後，身體的免疫系統企圖消滅B型肝炎病毒，會導致肝細胞大量發炎壞死，而引發急性肝炎，嚴重者甚至有可能變成猛爆性肝炎致死，幸運的是廖姓患者立即接受了抗病毒藥物治療而得以康復，但有些病人沒有這麼幸運，肝臟反覆慢性發炎而形成纖維化，長期下來演變為肝硬化甚至肝癌。

滕春雨提醒，因為肝臟沒有神經，不會疼痛，症狀不明顯，所以慢性B型肝炎帶原者要定期追蹤，至少每半年要抽血測肝指數、甲型胎兒蛋白及腹部超音波檢查，尤其注意出現食慾不振、疲倦、尿液變黃都是警訊。

滕春雨強調，目前有抗病毒藥可治療B型肝炎，可預防或減緩肝炎、肝硬化及肝癌的發生，只要符合規定即享健保給付。

(中時 )