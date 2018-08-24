參院批准明年21兆預算 美軍擬增購12架F-35戰機

2018年08月24日 10:58 中時電子報 李靖棠

據美國軍事時報（Military Times）報導，美國聯邦參議院（US Senate）今以85票贊成對7票反對、批准2019年度總金額高達6,750億美元（約20.8兆台幣）的國防軍事預算案，不僅將強化官兵的教育、醫療和後勤補給，也將採購多艘艦艇與12架F-35戰機（F-35 Lightning II）等多款軍事武器設備。對於來年的預算案、參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，「這將讓美國在海外與國內更加強壯！」

F-35C戰機登上尼米茲號航母進行起降訓練。

美軍明年度預算案中，在武器設備項目上，有240億美元（約7,393.4億台幣）編列採購13艘艦艇，包含2艘維吉尼亞級核子潛艇（Virginia-class submarines）、3艘伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）和2艘濱海戰鬥艦（Littoral Combat ships）；420億美元（約1.3兆台幣）替海軍與陸戰隊（USMC）增購12架新型F-35戰機。

現役洛杉磯級核子潛艇圖森號。（圖/美國海軍）

美軍現役的新型濱海戰鬥艦獨立號。（圖/美國海軍）

此外，撥出7.2億美元（約221.8億台幣）採購新型AH-64E阿帕契直升機（AH-64E Apache）、2.4億美元（約74億台幣）添購3架V-22魚鷹機（V-22 Osprey）。此外，極音速（Hypersonic）武器研發計畫也獲得國會撥出9.3億美元（約286.5億台幣）經費，支撐未來的技術研發和原型試驗開銷。

新型V-22魚鷹機，也是美軍明年增購的項目之一。（圖/美國海軍）

美國陸軍現役升級版AH-64E「阿帕契」直升機。（圖/美國陸軍）

除了冷冰冰的武器設備外，官兵的人身健康、醫療、安全、家庭保障等後勤系統，也是本次預算案中一大重點。為吸引更多優秀人才從軍，參院擬從明年調升美軍官兵薪資2.6%，同時資助國防健康計畫345億美元（約1.06兆台幣）的經費、同時給予退役官兵醫療保險約16億美元（約492.9億台幣）的挹注。參議院在審議時，也要求國防部應盡快引進官兵的電子病歷系統、同時要多加留心於日漸增加的官兵自殺問題。

美國現任總統川普。（圖/路透社）

This continues to be a productive August in the US Senate. Funding @DeptofDefense, @USDOL, @HHSGov, and @usedgov will make America stronger - overseas and right here at home. — Leader McConnell (@SenateMajLdr) 2018年8月23日

今年的國防預算案之所以能快速審議通過，主因是美國國會擔心、若9月30日再次發生聯邦政府「關門」事件，美軍官兵會被迫在無薪資、無保障和無預算的「三無狀態」下，面對最危險的局面。故為防止可能的意外發生，參院遂在川普總統（Donald Trump）簽署《國防授權法案》（NDAA）後不久，同時也批准了明年度的軍事預算。

(中時電子報)