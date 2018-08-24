不斷更新》屏東2鄉跟上 全台停班停課看這裡

熱帶性低氣壓重擊南台灣，造成台南、高雄、屏東等地大淹水民眾苦不堪言，台中、彰化、台南等8縣市昨紛宣布停班停課，就屏東縣政府不肯宣布，今屏東大雨多處淹水、道路不通，屏東縣上午才宣布獅子鄉、瑪家鄉今停班停課，其他31個鄉鎮仍須照常上班上課，引起民眾強烈不滿。
中央氣象局今持續發布豪雨特報，包括雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣，均有超大豪雨的機率。
全台24日停班課一覽表如下：
【台中地區】
台中市今天停止上班、停止上課。
【彰化地區】
彰化縣，今天停止上班、停止上課。
【南投地區】
南投縣，今天停止上班、停止上課。
【嘉義地區】
嘉義縣、嘉義市今天停止上班、停止上課。
【雲林地區】
雲林縣今天停止上班、停止上課。
【台南地區】
台南市今天停止上班、停止上課。
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【高雄地區】
高雄市今天停止上班、停止上課。
【屏東地區】
屏東縣獅子鄉、瑪家鄉今天停班停課
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【北北基地區】
新北市、台北市、基隆市，今天正常上班上課。
【新竹地區】
新竹縣、新竹市，今天正常上班上課。
【苗栗地區】
苗栗縣，今天正常上班上課。
【屏東地區】
屏東縣，除獅子鄉、瑪家鄉外，其他鄉鎮今天正常上班上課。
【宜蘭地區】
宜蘭縣，今天正常上班上課
【花蓮地區】
花蓮縣，今天正常上班上課
【臺東地區】
臺東縣，今天正常上班上課
(中時電子報)