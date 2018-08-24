嘉縣沿海鄉鎮泡水 布袋鎮海埔新生地汪洋一片

嘉縣沿海不少地區，皆傳出溫網室農作物泡水，農民損失相當慘重。（民眾提供）

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受熱帶性低氣壓帶來的豪雨影響，嘉縣太保市故宮南院四周也成水鄉澤國。（張伊珊翻攝）

受熱帶性低氣壓影響，嘉縣沿海地區自昨日傍晚下起暴雨，直至今天上午仍未停歇，包含鹿草鄉、義竹鄉、朴子市及布袋鎮等地，24小時累積雨量均超過500毫米，達「超大豪雨」等級，縣長張花冠今上午坐鎮嘉縣消防局2樓，主持災害應變中心會議，同時將搭乘軍方載具前往布袋鎮勘災。

今天適逢農曆大潮，鄰近台灣海峽的布袋鎮岑海里，不僅從昨晚到今天早上雨勢不斷，且幾乎所有地區都淹水，目前水位仍持續上升，居民欲哭無淚，自嘲「岑海里變沉海裡」；還有民眾直指，高雄港務分公司布袋管理處長年未改善排水設施，每逢大雨必造成布袋海埔新生地嚴重淹水，直接倒灌進住宅區內，實在苦不堪言。

布袋鎮岑海里內有布袋商港、高跟鞋教堂及布袋魚市場等景點，鄰近布袋文創Hotel及夢想家大飯店等區域，汪洋一片，有不少旅客與員工受困；各地溫網室也傳出許多農作物泡水，農民損失相當慘重。

根據台電嘉義區營業處最新發布的訊息，指出經昨晚漏夜搶修，嘉縣已有不少地區逐漸恢復電力，目前仍有3100戶停電，其中以中埔鄉1138戶最多，大埔鄉679戶次之，布袋鎮也有565戶，預計將於今日下午5點恢復供電。

(中時 )

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