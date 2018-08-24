二行程機車不受加嚴管制 簽訂自律公約

環保署與全國反禁二行程聯盟達成共識，該聯盟代表人簽署「自律公約」。圖／李宜秦攝

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環保署未來對柴油大貨車的排放標準將逐年加嚴。圖／李宜秦攝

環保署今與全國反禁二行程聯盟代表人共同簽署「古董二行程機車管理方案自律公約」，同意以歷史文化意義保存古董機車，令其不受加嚴排放標準規定，古董機車車主則同意會保持機車外觀與車況良好，不做為通勤交通工具，也不會進入空氣品質維護區。而柴油車的排放標準將會逐年加嚴。

環保署署長李應元表示，環保署在與全國反禁二行程聯盟理性對話後，雙方願意各退一步，考量到古董機車具有文化保存的意義，同意保留二行程古董機車，不以加嚴標準對其規定。

全國反禁二行程聯盟簽署自律公約，與環保署達成共識，承諾保持車輛外觀及車況，定期保養及排氣檢驗；不做為上下班的交通工具；在空氣品質不良或惡化警告發佈時不騎乘；不進入地方政府劃設的空氣品質維護區。

另外空保處處長吳盛忠表示，未來大型柴油車的排放標準會逐年加嚴，在109年1月1日前，大型柴油車須符合原出廠標準；109年至111年年底除須符合原廠標準，另須符合各地劃設的空氣品質維護區的規範；112年1月1日後，1到3期的車輛必須符合第4期標準，即黑煙不透光率1.0 m-1。

全國反禁二行程聯盟代表人表示，目前多數二行程機車都已被自然淘汰，剩餘的多是車主用心照顧保存的古董機車。該聯盟牽了一台車齡56年的古董機車，車主表示「機車車況良好、還能騎」。反禁二行程聯盟也承諾，會向其他車主宣導維護空氣品質的重要，並教導大家該如何保養古董機車。

環保署呼籲，若民眾對汰換新車有特殊困難，可於今年年底前撥打專線電話02-2371-2121分機6303、6307、6311，吳盛忠表示目前已登記11個個案，環保署後續將派員進行訪查與輔導。

(中時 )

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