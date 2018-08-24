纏訟逾7年 新生高弊案 4官商二審仍判無罪

2018年08月24日 11:42 中時 林偉信

新生高架工程招標弊案，台北市府前工務局長黃錫薰被控在新工處長任內，與科長陳智盛及總工程司章正言，指示昭淩工程顧問員工李媺浮編預算，致市府損失3億多元，高院維持一審判決認定預算沒有浮編，判決黃錫薰等4人無罪，檢方得上訴須符合速審法規定。

本案起因九二一地震後新生高耐震力只剩4級，北市府為強化新生高，及配合花博的交通運輸，委託昭淩設計監造及編列預算，將「新生高架橋改善」、「中山二橋拆除及新生高架橋北端引道」兩項工程合併發包。

檢方起訴指控，黃錫薰因恐無廠商競標承作，將拖延完工日期，影響花博時程，指示陳智盛調整第七標預算，要求昭淩承辦人李媺不必確實訪尋市場行情，逕依工信等3家廠商投標單價平均值，作為新生高招標預算書依據，製作不實預算書。

新工處承辦人員認為違反規定，不願簽辦，章立言得知，為達成黃錫薰交辦任務，以利考績及升遷，經由會計單位加註意見後簽核過關 ，最後由工信以最低標得標；昭淩則獲取設計及監造服務費，導致北市府損失3億3711萬多元公帑。

台北地院將黃男等人都判處無罪，檢不服提上訴，高院認為，新生高架工程是總價決標的工程契約，黃錫薰等人根據第6次廢標廠商最低投標價額編製預算、訂定底價，經公開招標後發包，符合市場行情，沒有浮編預算及舞弊或圖利情事，判決黃錫薰等4人均無罪。

本案被告一二審都判決無罪，檢方不服提上訴，須符合刑事妥速審判法嚴格限制；黃錫薰、陳智盛和李媺，在偵查期間曾被羈押1個多月，若如果無罪定讞，可聲請刑事補償。

(中時 )