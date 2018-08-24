影》紋身男嗆「報警啊」 運將被K滿頭血頻說「對不起」

壯男不停嗆運將。（截自臉書《黑色豪門企業》影片）

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中時電子報
桃園醉漢打司機嗆報警
醉漢拿起手機猛K運將。（截自臉書《黑色豪門企業》影片）

計程車司機真的是高危險職業！一名疑似酒醉的紋身平頭壯男，不知為何對運將不爽，一上車就不停嗆「報警啊」、「打你一下可以嗎」，最後突然用手機猛K運將頭，滿頭鮮血的運將只能縮在駕駛座上頻說「對不起」。

臉書社團《黑色豪門企業》貼出一段計程車上的行車紀錄器影像，表示一名酒醉男從卡拉OK店喝完出來搭車，司機打電話詢問店家，酒醉男就不爽嗆說自己「混大樹林」的，司機被嚇到不敢上班。

影像中可看到，紋身平頭壯男從後座探身到前座，不停質疑運將為何要打電話給店家，運將試圖解釋只是要確認，並安撫壯男情緒，但壯男依舊不停嗆聲「報警啊」、「是我不對嗎」、「打你一下可以嗎」，最後真的出手用手機猛K運將頭部，血流滿面的運將縮在駕駛座，不停連聲道歉。

壯男見運將血流滿面依舊繼續嗆聲，還說自己是「大樹林的」、「打電話報警」、「到派出所處理」，運將只能不停說「不要啦」、「不要緊」、「我自己擦一擦就好」，壯男抵達目的地後沒付錢就離開，下車前還放話：「被打算你倒楣」、「還想打人」，非常囂張。

影片上網後，引爆網友撻伐，壯男也立刻被肉搜出來，在桃園經營汽車板金塗裝，臉書帳號也被公布，遭到網友怒罵洗版。該名男子早上也在臉書貼文道歉，並說自己剛從大樹派出所做完筆錄出來，會負起該負的責任。

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(中時電子報)

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