看南部豪雨釀災 李鴻源：過去治水太迷信工程手段

2018年08月24日 11:38 中時 楊佳穎

國民黨台北市長參選人丁守中24日與前內政部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋一同召開記者會，討論台北市推動防災都更必要性及相關對策。面對媒體詢問如何看這次中南部淹水災情，李鴻源指出，首要原因是雨下太了，另外則是過去的治水方向太迷信工程手段，把錢全砸在工程手段上，未從都市設計角度來解決問題。

李鴻源指出，未來丁守中當選台北市長，會建議丁在做防災型都更過程中，將海綿城市、韌性城市概念擺進去；且工程界已開始有新概念，自己最近也在和歐洲人談一個新概念，叫做「為了失敗而設計」。

他進一步說，過去台灣的治水概念，將所有籌碼押在提防、降雨量，但只要防線一被突破，整個城市就會癱瘓，這就是最近中南部的淹水；而「為了失敗而設計」的概念，就是工程一定會失敗，但萬一不幸失敗了，整個城市的基本機能還是能維持，所以這要從都市設計角度看問題，與防災型都更、都市設計擺在一起。

李鴻源也表示，水利署不可能獨自解決台灣的淹水問題，在中央就跨了兩、三個部，一個市府跨了五個局處，無法大家一起團隊運作，淹水問題就無法解決，而這部分未來也會給丁守中明確建議該如何運作。

他還說，台灣曾有成功案例，過去在台北縣做都更和防淹水時，非常重要的概念就是政府的運作方式要改變，不要相信一個部、一個署可以解決問題，若沒有很強的「team work」、專業支撐，自己不認為台灣的淹水問題在短期間會看到曙光。

李鴻源最後表示，如今的前瞻計畫全在談工程手段，從來沒談到萬一極端氣候來了，工程手段事實上是不能解決的，「所以坦白講，幾十年來很多政策、法令需要檢討」。

(中時 )