醉漢搭車毆運將 依重傷害、恐嚇等罪嫌送辦

2018年08月24日 11:49 中時 蔡依珍

壯漢酒醉搭車，持手機重毆運將還嗆聲，司機滿臉是血卻只能忍痛載他回家。(蔡依珍翻攝)

37歲林姓男子16日深夜請店家代叫計程車，不滿運將打給店家彷彿在催促他，竟持手機朝運將臉上重擊，導致右眼失明，運將當場血流滿面，仍忍痛低聲下氣載林男回家，但林男近半小時車程仍不斷恫嚇，假好心要去醫院、報警嗆：「和解我就有你家地址！」直到被網友肉搜，24日凌晨到案，坦承酒醉失控，被依重傷害、恐嚇等罪嫌送辦。

自稱大樹林幫「阿江」的林姓男子，16日22時30分委託店家代叫計程車，上車時正好聽到司機打電話向店家詢問客人是否要搭車，認為運將在催促他，先是髒話飆罵，隨即持手機朝司機臉部重擊，司機當場血流如注，卻不敢聲張，不斷低聲道歉，稱自己錯了。

但林男得了便宜還賣乖，假好心說：「你流血了」、「要不要去醫院驗傷」、還說「大樹派出所就在附近」、「你告我才可以知道你地址」，司機噙著血、摀著傷口，邊安撫、忍痛載他回家，林男下車前還怒嗆：「我打你，不報案嗎」、「我還想拿槍開你」，直到運將多次允諾「絕不報警、回家擦藥就好」，男子才悻悻然離去，沒付半毛錢。

行車紀錄器放上網後引爆網友怒火，根據地址肉搜出從事烤漆工作的林姓男子，有網友甚至趁凌晨「蛋洗林家」，林男不堪其擾，主動到大樹派出所製作筆錄，並在臉書道歉，承認「錯的很離譜」，要跟對方道歉、坦然面對所有法律責任，也拜託大家放過他家人。

警方表示，運將當晚就醫，診斷發現右眼視網膜剝離，21日向大樹派出所報案，直到出院、23日完成筆錄，全案依重傷害、恐嚇等罪嫌偵辦。

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(中時 )