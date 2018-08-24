頂大博士3年找不到教職 全台34萬博士生怎念下去？

2018年08月24日 12:20 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

高學歷高失業問題面臨新考驗！科技部日前修改博士後補助制度，引起博士們莫大恐慌，此舉立意雖良善，卻暴露僧多粥少的困境。根據統計，107年有34萬名博士生在籍，目前為止拿到博士學位者已逾4萬人。面對就業結構未改善的情況下，博士生心裡不安，到底該不該繼續念下去？未來會不會變成流浪博士？

科技部於8月初修正通過「科技部補助延攬客座科技人才作業要點」，規定博士後研究人員總補助期間最長6年(國外平均時間約3年)，且同一計畫以聘用一名博士後研究員（簡稱博後）為原則，此消息傳出後，博士們哀嚎遍野，對就業前途感到惶惶不安。

遠見雜誌最新出刊的報導指出，科技部做此修正，理由是博後是研究生涯的一個過程，不是職業，希望拿到博士的人勇於承擔，進入學界或企業界工作。科技部立益良好，但過去幾年來，博士產出量飆增，造成供需嚴重失衡，就業結構性問題一日未解決，流浪博士的處境只會更嚴峻。

一位旅外從事博後研究的國內頂尖大學博士說，不是我們不想走入業界或校園，而是找不到職缺。今年34歲的他花5年拿到博士學位，2015年拿到博士後馬上投履歷找工作，一共投了200多份履歷表到全台公私立大學，但3年來只得到5次面試機會，最後還是石沈大海。

對於找教職被拒於門外，他一直無法釋懷。「後來才知道，學校在公佈職缺招聘時，多數都有既定的幾位人選了，你要嘛有關係要嘛有後台。」最終他在指導教授協助下，申請到科技部的預算，目前在國外從事博士後研究，如今科技部新補助辦法出爐後，可以預見明年3月他將面臨失業。

他以過來人經驗表示，不想走學術路線絕對不要攻讀博士；有意進學術界的，就算傾家蕩產也要到美、英國為主的國家鍍金，他感嘆台灣土博士很不值錢。

報導提到，近11年來有34萬3495人攻讀博士學位，拿到博士學位者僅4萬1206人，現在大量流浪博士找丕到合適工作，一旦在校的30幾萬博士生陸續畢業投入職場，那肯定會成為社會關注的一大議題。

(中時電子報)