港大學挖角台師 教齡「愈老愈值錢」

2018年08月24日 11:56 旺報 李侑珊

台灣高教人才外流現象日益嚴重，鄰近台灣的港澳地區，大學教職薪水超過台灣4至5倍，吸引不少台灣教授前往，在香港城市大學任教的青年台師倪孟正向本報表示，港校所瞄準的是擁有特殊專長或學術卓越的教研人才，因此香港名校挖角台師，策略是：「愈老愈值錢」。

年約40歲的倪孟正，大學就讀台大土木系，擁有美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）城市規劃及交通工程雙碩士學位。攻讀博士階段，則在美國加州大學戴維斯分校（UC Davis）。 比較特別的是，倪孟正的博士論文是在上海與同濟大學合作，在當時(2006年)以中美學者交換赴中國駐地研究，仍屬少見。他形容自己是：「台灣成長，美國訓練，大陸實踐及研究。」

在完成學業後，倪孟正先在美國舊金山從事5年的顧問工作，隨後則獲邀轉往澳門，從事政府智庫相關職務，而他在2011年的職涯發展開始進入大學，2011年底獲得機會在香港大學兼課，教授土木、城市規畫、建築地理等相關課程，2013年則轉往香港城市大學任教，現任香港城市大學土木及建築工程系助理教授。

被問起為何選赴香港從事教職，倪孟正坦言，最初的期望是能回到台大教書，但台灣的薪資條件不理想，台灣的大學正教授，月薪為新台幣10萬元左右，但在香港，相同職位的薪水，則是超過台灣4至5倍，他認為，薪水條件反映一個國家地區的未來性、機會成本，台灣既然不具有提供相同薪資條件的職務，轉赴港澳工作，成為時下不少台灣高教人才的生涯規畫。

倪孟正進一步指出，近年雖有不少台灣教師選赴香港任教，但獲得港校聘任的台師，年齡大約落在50至60歲之間，像是今年年初從新竹清華大學工科被挖角到香港城市大學的3名教授，都是資深的正教授，即港校聘台師的策略在於「愈老愈值錢」。

倪孟正另也說，香港大學多是全英語教學環境，以此來對比台灣的大學，包含台大在內，雖亟欲強化國際化程度，但仍有努力的空間。

至於兩岸三地學生的求學規畫，倪孟正則說，在香港大學的碩士班，班上學生平均20多人，當中多以陸生為主，而這些大陸學生大多家境不錯，家長也期盼孩子能在國際化環境成長，香港因此成為其就學考量地區；反觀港生大多對於攻讀碩士學位興趣缺缺，即在於港生多以工作為優先考量，大學畢業後便投入職場，「因為香港本地學子相對務實，其大學生涯便為了未來找到好工作而準備」；台灣學生攻讀碩士班，大多將研究所當成大學教育的延續，或是為了延遲進入職場。

倪孟正最後也提到，各個地區就學就業均有其利弊，他很感恩能在香港澳門地區貢獻的機緣，但對台灣也仍然保有熱情及樂觀的態度。在海外的華人，其實並不代表和台灣的關係疏遠，反而是用另外一種方式貢獻鄉土。

(旺報 )