澳洲上演「逼宮」戲碼 原財長莫里森當選新總理

2018年08月24日 11:52 中時電子報 李靖棠

據澳洲雪梨晨報（SMH）報導，僅僅數日之間、宛如宮廷鬥爭大戲般的澳洲國會，於今日正式上演「逼宮」戲碼，執政的自由黨（Liberal party）在新黨魁選舉中，原財長莫里森（Scott Morrison）不僅打敗、被外界看好的前住宅部長敦特（Peter Dutton）與外長畢紹普（Julie Bishop），更鬥倒了總理滕博爾（Malcolm Turnbull）、當選新一任的自由黨黨魁。而滕博爾在選舉敗北後立即辭職，也讓莫里森成功當選新任澳洲總理。

Scott Morrison defeats Peter Dutton as Australia's new Prime Minister

同樣的戲碼彷彿回到2015年，當年仍是通訊部長的滕博爾，對前總理艾伯特（Tony Abbott）發起挑戰成功，登上總理大位至今。本月21日，因為能源問題和民調不斷下跌，讓內閣成員、前住宅事務部長敦特發起挑戰，勉強以48對35贊成保住領導大位的滕博爾，卻在一天後峰迴路轉，敦特等10名內閣部長聯名辭職，明顯呈現一股「逼宮」勢力；而始終採取不理會、不協商姿態的滕博爾，最終在今日、以3年前同樣的方式，遭到黨內鬥倒下台。

黨魁選舉敗北後、神情略顯失落的原澳洲總理滕博爾（圖左）。（圖/路透社）

LIVE: Malcolm Turnbull addresses the nation for the final time as Prime Minister #auspol #libspill https://t.co/b1SWMh2GbZ — SBS News (@SBSNews) 2018年8月24日

Australia, meet the prime minister you never asked for. #auspol #libspill pic.twitter.com/Mm4wlyuVej — news.com.au (@newscomauHQ) 2018年8月24日

現年50歲的莫里森，出身於澳洲雪梨（Sydney, New South Wales），父親是名任職多年的警官。畢業於澳洲名校新南威爾斯大學（The University of New South Wales）的他，擁有該校政治經濟學學位，畢業後曾紐西蘭與澳洲的旅遊部門任職，2000年加入自由黨、協助該黨兩次大選操盤。2007年正式踏入政壇，當選為雪梨南方郊區庫克選區的議員，歷任移民邊防部、社會服務和財政部長等職。

(中時電子報)