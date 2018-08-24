澳洲上演「逼宮」戲碼 原財長莫里森當選新總理

原財政部長莫里森（圖中央）成功鬥倒總理，當選為新一屆澳洲總理。（圖/路透社）

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中時電子報

據澳洲雪梨晨報（SMH）報導，僅僅數日之間、宛如宮廷鬥爭大戲般的澳洲國會，於今日正式上演「逼宮」戲碼，執政的自由黨（Liberal party）在新黨魁選舉中，原財長莫里森（Scott Morrison）不僅打敗、被外界看好的前住宅部長敦特（Peter Dutton）與外長畢紹普（Julie Bishop），更鬥倒了總理滕博爾（Malcolm Turnbull）、當選新一任的自由黨黨魁。而滕博爾在選舉敗北後立即辭職，也讓莫里森成功當選新任澳洲總理。

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同樣的戲碼彷彿回到2015年，當年仍是通訊部長的滕博爾，對前總理艾伯特（Tony Abbott）發起挑戰成功，登上總理大位至今。本月21日，因為能源問題和民調不斷下跌，讓內閣成員、前住宅事務部長敦特發起挑戰，勉強以48對35贊成保住領導大位的滕博爾，卻在一天後峰迴路轉，敦特等10名內閣部長聯名辭職，明顯呈現一股「逼宮」勢力；而始終採取不理會、不協商姿態的滕博爾，最終在今日、以3年前同樣的方式，遭到黨內鬥倒下台。

黨魁選舉敗北後、神情略顯失落的原澳洲總理滕博爾（圖左）。（圖/路透社）

現年50歲的莫里森，出身於澳洲雪梨（Sydney, New South Wales），父親是名任職多年的警官。畢業於澳洲名校新南威爾斯大學（The University of New South Wales）的他，擁有該校政治經濟學學位，畢業後曾紐西蘭與澳洲的旅遊部門任職，2000年加入自由黨、協助該黨兩次大選操盤。2007年正式踏入政壇，當選為雪梨南方郊區庫克選區的議員，歷任移民邊防部、社會服務和財政部長等職。

(中時電子報)

文章來源：Leadership spill live: Scott Morrison becomes Australia's 30th Prime Minister

文章來源：Treasurer Scott Morrison to become Australia's next prime minister

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