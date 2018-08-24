4年發674萬 桃檢調鼓勵檢舉賄選賺獎金

4年發674萬，桃園市調處長劉復興(右一)鼓勵檢舉賄選賺獎金。(蔡依珍攝)

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桃園地檢署主任檢察官林秀敏期盼全民都能成為反賄選的眼線、反賄選尖兵，一起推動乾淨政治。(蔡依珍攝)

桃園五合一選舉即起開始領表、下周登記，桃園檢調加緊腳步宣導「反賄選、賺獎金」，強調4年來發放檢舉賄選獎金超過674萬元、還在持續發放中，且檢舉人身分一律保密、不用擔心要面對面對質，呼籲選民一起成為反賄選尖兵。

桃園市調處長劉復興指出，年底桃園五合一選舉，要選出市長1人、市議員63人、復興區長1人、復興區民代表11人及里長504人，預計將選出580人，8月31日登記參選截止，初估參選人數至少781人，競爭激烈。

劉復興說，賄選的類型，除了傳統的現金、禮品、餐會、幽靈人口、旅遊等，隨著科技進步近年也更加多元，像是比特幣、行動支付等模式，強調靠賄選當選者將與黑金掛勾，不會真正為人民做事，呼籲一起反賄選。

劉復興說，檢舉案只要經檢察官起訴，就會先發給1/4檢舉獎金，經一審或二審法院判決有罪，發予另外1/4，判決有罪確定則會拿到剩餘的獎金，即使買票者最後獲檢察官緩起訴或依職權不起訴，檢舉人也可拿到半數獎金，強調民眾檢舉賄選百分百保密，用化名不會隨案移送、且發放獎金先扣所得稅，完全不會曝光。

桃園地檢署主任檢察官林秀敏說，本屆桃園五合一選舉，要選出579位民選公職人員，共有1119位來登記，非常驚人，她提到4年前防堵賄選，絕大部分有效情資，都是來自民眾檢舉，可見選民參與讓檢調如虎添翼，期盼全民都能成為反賄選的眼線、反賄選尖兵，一起推動乾淨政治。

(中時 )

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