理想大地轉售弊案 傅崐萁一審判無罪

花蓮縣長傅崐萁。（資料照）

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花蓮榮亮公司向理想大地度假飯店購地轉售，一夜淨賺1億6千餘萬，花蓮縣長傅崐萁遭理想大地負責人梁清政控訴藉勢藉端恐嚇取財。花蓮地檢署第二次偵辦後，懷疑傅崐萁是榮亮公司實際負責人，主導這場土地交易買賣，涉嫌逃漏稅罪、偽證罪追加起訴傅崐萁，經過近1年審理，今一審判決傅崐萁無罪。

花蓮理想大地土地買賣糾紛，發生在2010年，梁清政、梁哲凡父子控告縣長傅崐萁強勢介入，透過時任消防局長、現任秘書長顏新章，迫使梁以低於市價10億多元出售壽豐鄉66筆農地、100公頃遊憩用地給榮亮公司，同日再由榮亮公司以12億多元轉手賣給林德復，賺取價差2億多元，淨賺1億6千餘萬元。

理想大地土地交易案今一審宣判，花蓮縣長傅崐萁獲判無罪。（張祈攝）

花蓮地檢署2016年9月偵查終結，認為榮亮公司涉嫌逃漏稅，將公司負責人鮑廣廷提起公訴，傅崐萁、顏新章部分查無不法證據，處分不起訴。梁不服聲請再議，花蓮高檢署同年發回花蓮地檢署重啟調查。

檢方續查發現，榮亮原本登記負責人為傅的妻子徐榛蔚，公司地址、帳戶資金來源及提款密碼等，都與傅家族有緊密關聯，檢方認定榮亮實際由傅掌控，為實際負責人，全案逆轉，檢方追加起訴傅崐萁、鮑廣廷、林德復三人偽證及逃漏稅等罪。

經1年審理，花蓮地院審判長黃光進今天宣判，鮑廣廷因逃漏稅判刑1年6月有期徒刑、違反商業登記法遭判刑2月，得緩刑3年；傅崐萁、林德復則獲判無罪。全案仍可上訴，檢方回應，將斟酌判決理由，再決定是否繼續上訴。

花蓮地方法院刑事庭長黃鴻達指出，理想大地土地交易案由鮑與林簽訂合作協議書，雖傅與榮亮公司關係密切，但就資金流向觀察、檢方提出證據，並無積極證據證明傅為最終決策者或共謀事實，依「罪證有疑，利於被告」宣判傅崐萁、林德復無罪。

(中時 )

花蓮》理想大地案 傅崐萁欣慰獲判無罪
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