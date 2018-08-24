《全台最速報》豪雨釀災奪２命！小貨車翻落山谷 夫妻傷重不治

2018年08月24日 12:01 中時電子報 綜合報導

◎豪雨釀災奪２命！小貨車翻落山谷 夫妻傷重不治

彰化縣24日凌晨起大雨滂沱，5點42分80歲許姓駕駛小貨車，載著78歲太太，行經彰化縣、南投縣交界處的八卦山區，疑似天雨路滑、視線不清，翻落數十公尺深的山谷，小貨車嚴重毀損，夫妻倆受困車，消防局據報派員趕往搶救，但山谷陡峭、濕滑，消防員以繩索攀降方式搶險下山溝，並以器具破壞車體，但車內的夫妻被救出時，已經死亡。

◎宣布停班停課慢吞吞 屏東縣長臉書被灌爆

屏東縣24日仍下大雨，縣內有多處地方積水，車輛無法通行，恆春又因土石流封路，宛如孤島。縣府宣布24日正常上班上課後引發民怨，縣府24日上午9時許宣布獅子鄉停班停課，10時許又宣布瑪家鄉停班停課，民眾傻眼大罵「是要鎮市看哪裡比較嚴重，才陸續宣布停班停課嗎？」

◎嘉義縣成水鄉 中山高民雄交流道難行

嘉義縣「雨神同行」，24日整夜被雨狂轟，民雄、水上、東石、義竹、布袋、鹿草等鄉鎮淹水嚴重，成水鄉澤國，鹿草24小時累積雨量達約758毫米，時雨量逾100毫米，緊急封鎖大部分重要交通橋梁如八掌溪的永欽橋，中山高民雄交流道、台一線省道往嘉義市無法通行，鹿草三角村緊急撤離受困民眾。

◎理想大地一審判決 傅崐萁獲判無罪

榮亮公司向理想大地度假飯店購地轉售，一夜淨賺1億6千餘萬，花蓮縣長傅崐萁遭理想大地負責人梁清政控訴藉勢藉端恐嚇取財，花蓮地檢署再議後，懷疑傅崐萁是榮亮公司實際負責人，主導這場土地交易買賣，涉嫌逃漏稅罪、偽證罪追加起訴傅崐萁，經過近1年審理，今一審判決，傅崐萁判決無罪。

(中時電子報)