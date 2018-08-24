亞運》克服肩傷 李智凱奪下首面體操金牌

2018年08月24日 12:16 中時 林周義

李智凱今年三月傷及左肩，手上佈滿瘀傷。長庚醫院提供

李智凱的瘀傷往下沉至手肘。長庚醫院提供

周文毅醫師為李智凱進行高濃度血小板血漿注射治療。長庚醫院提供

本次亞運中，鞍馬王子李智凱昨以15.400的高分，拿下台灣亞運史上第一面體操金牌，也是中華隊本屆亞運的第四面金牌。事實上，今年七月，他的肩傷才剛復原，卻憑著意志力撐過治療難關。

今年三月，李智凱在亞塞拜然的比賽中，不小心傷了左肩，他的二頭肌中度拉傷。長庚醫院骨科主任周文毅醫師表示，這樣的傷勢會影響肩關節的力量與穩定性，對體操選手影響甚大。

周文毅表示，當時李智凱的左肩是疼痛、腫脹而僵硬的，且瘀傷往下沉至手肘，日常活動都受到影響。進一步詳細檢查後發現，李智凱的左肩二頭肌已中度拉傷，也就是有一部分的肌肉撕裂傷。

當時已接近亞運，李智凱的壓力甚大。為趕在亞運前復原，醫療團隊與教練協商，決定採用非手術治療。透過進行高壓氧配合物理治療，幫助組織消腫，一週後即可進行輕度訓練。接著，再進行高濃度血小板血漿注射治療，待症狀逐漸改善後，慢慢調整訓練強度。

一般的狀況中，患者需4到5個月的時間，才能回復正常訓練，但這樣的治療將恢復時間縮短為3個月，李智凱在7月就調整到完全的備戰狀態。在團隊的支持下，李智凱終於度過難關，創造歷史。

李智凱昨日這一翻，翻滾出了台灣體操的希望。賽後，他與周文毅擁抱，並感謝國家、教練和長庚運動醫學團隊的支持和照顧。他也表示，接下來的目標，就是瞄準2020東京奧運的鞍馬金牌。

(中時 )