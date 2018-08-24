林佳龍：停班課不跟大自然對賭 即使被批評也承擔責任

2018年08月24日 12:09 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍強調，昨晚到11時才宣布今日停班課，希望全力做好萬全應變與決策，保護市民生命財產安全。（盧金足攝）

台中市昨晚11時宣佈停班停課，今天中午天氣放晴，很多民眾賺到一天休假，停班停課是否放錯假？對此，台中市長林佳龍24日表示，市府防災應變，「不跟大自然對賭」，面對自然，人不是神，市府以最謙卑的態度，盼多保護一位市民，等同於多保護一個家庭，「即使決策可能會被批評，我也需承擔起責任」。

林佳龍強調，全力做好萬全的應變與決策，市府多方掌握完整資訊，以最謙卑、戒慎恐懼的態度，最壞劇本來想定，做最好的應變。

此次決策至昨晚11時對外宣佈，目的是為掌握更多更完整的資訊，由於此重大決定將影響全體市民的作息，因此市府以戒慎恐懼的心態做下決策，同時也不延至今早最後一刻凌晨5時才宣布。

林佳龍表示，面對全球極端氣候轉變，此次熱帶低氣壓移動速度又比各氣象單位預期還要緩慢，尤其屬於游擊式的暴雨，可能集中降下大雨區域難以預知，中央氣象局預估24日下午至晚間台中風雨將逐漸加強，台中市府23日晚上十點宣布停班、停課。

「昨晚到11時才宣布今日停班課，希望全力做好萬全應變與決策，保護市民生命財產安全」，林佳龍一早就坐鎮災害應變中心，與各局處及相關單位掌握災情發展，他依據最新中央氣象局的資訊，熱帶低氣壓移動較預期緩慢，預計今日下午低壓中心接近，降雨會比較明顯，今日深夜到明日清晨，降雨可能更多。

昨天下午台中市下了驚人暴雨，林佳龍表示，「少一件災害，少一個傷亡！」市府宣布停班課，對災防資訊的掌握，用比較謹慎的態度，顧慮到上下班通勤的市民們，市府盡全部可能去努力降低災害風險。由於停班課可能造成部分公司行號或工廠影響，也感謝業主共體時艱，支持政府將防災工作做到最好。

林佳龍指出，決策期間，市府除了請教多位專家學者，也應用歐美所有可能掌握的氣象預報資訊，加上中央氣象局、市府消防局提供的最新資訊，綜合考量做出判斷，不僅做最壞劇本的想定，也做最好的因應，確保人民生命財產安全。

對於是否與各縣市政府經過共同決策，林佳龍表示，台中與中部各縣市有經過充分的資訊溝通，但最終決定必須由各縣市各自發布，最後彰化、南投考量與台中屬於共同生活圈，許多市民跨縣市通勤，因此他們最後也跟近宣佈停班課，感謝大家有一致的行動，保障中部市民的安全。

(中時 )