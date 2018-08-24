凌晨才宣布停班停課 彰化縣長魏明谷臉書被灌爆

同樣留言不停灌爆魏明谷臉書。（吳敏菁翻攝）

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中時

熱帶性低氣壓夾道暴風圈，又搭起政治的風雨舞台，彰化縣政府23日下午7點宣布24日正常上班上課，24日凌晨零時7分更新宣布24日停止上班上課，不論期間和之後，魏明谷臉書都被瘋狂灌爆了。

彰縣府宣布正常上班上課，同樣留言，瘋狂張貼「明谷你是我今世見過，最帥、最瀟灑的男人了。...每逢颱風襲來，你總在我們身旁輕輕耳語不要怕，我已經宣布停班停課，如今暴雨侵襲，瘦弱無力的我們，是否也能聽見你那宛如純真佳音般的聖旨呢」淹沒了整片留言板​。

到了23日晚上11點，台中市政府宣布停班停課，臉書罵聲開始多元了，一片看看人家龍龍怎麼說，台中、雲林都停，彰化縣是有八卦山罩著嗎？縣府更新停停課後，留言依然不歇，今天一早雨勢歇，更是被罵翻了，醫院、公司都上班，公務機關放什麼假啊。

彰化縣政府人事處長張正一表示，停班停課考量，完全是根據中央氣象局24小時平均雨量有達到 350毫米以上的機制，氣象變化萬千，最後決定，其實也是當初在11點半、12點的時候，有根據中央氣象局的資料顯示，完全是屬於專業性的考量。

張正一表示，台中市政府是用LINE的方式通知我們預計在11點半的時候宣布停止上班上課，縣府馬上和相關單位研判作宣布，也和南投縣政府做電話上的聯繫，南投也在12點多宣布停止上班上課。中彰投屬共同生活圈，當然希望中彰投有一致性的考量

(中時 )

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