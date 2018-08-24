更新內容)住家水淹80公分 獨居老翁疑下樓查看竟溺斃

蘇姓老翁家中24日中午仍淹水嚴重。（頂安里里長吳勝安提供）

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更新內容)台南市安南區24日到處淹水，竟傳出淹死一老翁，頂安里長溪路一段獨居的蘇姓老翁，疑似凌晨時住家水淹進屋內，他下樓查看卻不慎跌倒，意外溺斃，直到24日上午8時許，方姓媳婦買早餐進門，驚見公公的屍體已漂浮在家中客廳，屋內水深達80公分，驚嚇報警。

82歲蘇姓老翁獨居在安南區長溪路一段1家雜貨店後方，因地勢比一般道路低3公尺，過去逢雨必淹，他平常住在一樓臥房，因高血壓病史，心臟裝支架，平日行動不便。近日大雨傾盆，家人已擔心淹水問題，叮囑他到晚上到樓上睡覺。

蘇姓老翁應允睡到樓上，但24日凌晨暴雨來襲，蘇男疑似是擔心家中進水，下樓查看，卻意外跌倒溺斃。

直到24日上午8時許，方姓媳婦送早餐上門給公公吃，開門一看，蘇姓老翁臉部朝下，漂浮在客廳，當時屋內水淹約80公分高，她趕緊將人扶起來，但見公公已無生命跡象，嚇得報警。

警方到場後，蘇姓老翁的大體一度因為安南區到處積水，無法外送，只能暫時安置在家中，直到兩個多小時後，積水暫退，才送往殯儀館入殮。

蘇家親友雖對老翁的死亡無意見，卻嘆息若家中沒有進水，老翁可能不致溺斃。

頂安里里長吳勝安表示，頂安里在這次大雨中有80％區域都淹水，蘇姓老翁的長溪路一段住處，低勢低窪，過去一直是頂安里淹水最嚴重的區域，卻未解決，這次竟發生淹死里民的憾事，令人遺憾。

(中時 )

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