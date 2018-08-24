永和分屍》解剖完遺體冰存 檢警帶回檢體化驗

檢警發現頭顱有一處嚴重刀傷、軀幹亦有多處刀傷，今（24日）上午解剖進一步釐清死因，檢警將相關檢體帶回化驗。（葉書宏攝）

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檢警發現頭顱有一處嚴重刀傷、軀幹亦有多處刀傷，今（24日）上午解剖進一步釐清死因，檢警將相關檢體帶回化驗。（葉書宏攝）

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）22日下午，被友人發現遭砍下頭顱、四肢，棄屍新北市永和中正橋下河濱公園新店溪河岸，檢警發現頭顱有一處嚴重刀傷、軀幹亦有多處刀傷，今（24日）上午解剖進一步釐清死因，檢警將相關檢體帶回化驗，解剖過程近3小時結束。

警方調查，Ryan有毒品、過失傷害、毀損等前科，22日尋獲身體軀幹後，還發現3袋屍袋，分別裝有完整頭顱、手部及腿部，但手掌、腳掌卻不翼而飛，今（24日）警方仍持續在棄屍處周圍搜索。

另外，警方亦尋獲2把長約30公分的開山刀，由於浸泡在水中過久，刀上未有砍過硬物留下的鋸齒狀痕跡，血跡反應待鑑定，凶嫌將頭顱、身體、四肢、手掌、腳掌分離，研判應是熟人所為。

警方從Ryan家中發現手機，手機內有許多大麻的照片，還有許多英語的對話紀錄，懷疑Ryan涉毒，並從其交往對象及內容，目前已鎖定一對外籍男女涉有重嫌追緝。

檢警推估，Ryan死亡時間約在21日晚間9時許至隔天深夜，行凶現場鎖定在棄屍處旁的河床及階梯、草皮等地。檢察官指示，遺體暫時冰存，後續案情待家屬來台後再行處理。

(中時 )

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