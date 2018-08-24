《延禧》「主角眼球」藏玄機 網友放大海報都跪了！

2018年08月24日 12:17 中時電子報 吳品瑤

由于正監製的大陸宮廷劇《延禧攻略》熱播中，無論人物角色、造型妝髮甚至台詞，都是當今最夯的話題焦點，其中，有網友發現《延禧》官方於月初發布的4款半臉海報，包含魏瓔珞、富察皇后、賢妃、高貴妃等主要嬪妃，其眼球中都反射出一張人臉，似乎別有玄機，監製于正也證實眼球確實有戲：「眼裡的人，都是求之不得的人」。

《延禧》監製于正證實，這款海報確實隱藏著角色秘密，她們眼底裝的都是得不到的人。(取材自《延禧攻略》官方微博)

《延禧》官方微博於本月初公布一款「朱顏半開」海報，寫道：「紫禁城里四位有故事的女人，同在深宮，生命軌跡卻截然不同。飽經世變後，她們眼裡看的是什麼？心裡裝的又是什麼？」，近來也有網友發現，將海報拉近看，發現4人眼中映照的各式不同的人臉，饒具意味。

富察皇后的海報中，她神色婉約透著寂寥，眼球中映照的，正是還沒嫁入宮中的年輕時的自己「富察容音」，當年的她不必恪守宮規，得以自由開懷做自己，更不需被「皇后」的責任壓得喘不過氣；而外柔內剛的魏瓔珞，則是神情淡然，眼球中映照的，正是一手帶她讀書、寫字並交她做人的富察皇后，在戲中皇后即便早一步離世，魏瓔珞窮極一生仍惦記著這位恩人主子，從髮飾選擇到寢宮園藝，處處可見瓔珞對皇后的思念。

如今機關算盡的腹黑嫻妃，在海報中則是帶著輕鬆微笑的自信模樣，她的眼中人正是最愛的乾隆皇帝，唯有在皇上身旁，她才能輕鬆卸下武裝，做回神色溫柔的自己，可惜後期的嫻妃明顯漸失龍心，讓人不勝唏噓；至於高貴妃，在海報上並非做妃子裝扮，而是唱戲時的扮相，彷彿回到那個愛唱戲的「寧馨兒」，眼底只能有皇上一個人，她眷戀的是乾隆看她唱戲時那溫柔讚賞的眼神，唯有那個時刻，她才是最快樂的自己。

(中時電子報)