柯文哲挑戰2020 黃重諺：不擔心

友善列印
中時

台北市長柯文哲挑戰2020總統大選傳聞不斷，總統府發言人黃重諺今接受電台專訪，被問到蔡英文總統擔不擔心台北市長柯文哲要搶她的2020總統連任的戰爭；黃重諺說，「我相信我們不會有這樣的擔心」。

中共持續對台文攻武嚇，蔡政府是否可能「討論一下要不要承認九二共識？」黃重諺說，「當然沒有」；至於是否有信心蔡總統撐得下去，他說，「當然是」。此外，被問到總統身兼黨主席，對民進黨的「選情到底樂觀或悲觀？」黃重諺說，「我基本上從樂觀的角度來看」，他認為，中央政府施政蠻上軌道，且現在執政團隊候選人在地方治理，「沒有讓人家覺得不好意思」。

談到柯文哲，黃重諺說，至於挑戰者，作為執政團隊，「我不需要花太多的時間在一些不需要太過於矚目的地方」。

被問到若是柯文哲在台北市大贏特贏，民進黨是不是就「糟糕了」，黃重諺說，「我相信我們候選人可以選得很好；他也強調，蔡總統當然支持民進黨的台北市長候選人姚文智。

之前前總統李登輝與柯文哲見面時，傳出很多人批評蔡總統身邊的人是馬屁精。黃重諺說，如果真的了解總統個性，「她身邊不會有馬屁精的存在」，蔡總統討論任何政策時，會問幕僚「社會上反對我們的人是怎麼說」。

至於是不是不敢跟總統講真話？黃說「我認為，團隊間沒有這樣的人」。

(中時 )

林佳龍：停班課不跟大自然對賭 … 中市24日暫停例行垃圾收運 優先…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。