柯文哲挑戰2020 黃重諺：不擔心

2018年08月24日 12:42 中時 曾薏蘋

台北市長柯文哲挑戰2020總統大選傳聞不斷，總統府發言人黃重諺今接受電台專訪，被問到蔡英文總統擔不擔心台北市長柯文哲要搶她的2020總統連任的戰爭；黃重諺說，「我相信我們不會有這樣的擔心」。

中共持續對台文攻武嚇，蔡政府是否可能「討論一下要不要承認九二共識？」黃重諺說，「當然沒有」；至於是否有信心蔡總統撐得下去，他說，「當然是」。此外，被問到總統身兼黨主席，對民進黨的「選情到底樂觀或悲觀？」黃重諺說，「我基本上從樂觀的角度來看」，他認為，中央政府施政蠻上軌道，且現在執政團隊候選人在地方治理，「沒有讓人家覺得不好意思」。

談到柯文哲，黃重諺說，至於挑戰者，作為執政團隊，「我不需要花太多的時間在一些不需要太過於矚目的地方」。

被問到若是柯文哲在台北市大贏特贏，民進黨是不是就「糟糕了」，黃重諺說，「我相信我們候選人可以選得很好；他也強調，蔡總統當然支持民進黨的台北市長候選人姚文智。

之前前總統李登輝與柯文哲見面時，傳出很多人批評蔡總統身邊的人是馬屁精。黃重諺說，如果真的了解總統個性，「她身邊不會有馬屁精的存在」，蔡總統討論任何政策時，會問幕僚「社會上反對我們的人是怎麼說」。

至於是不是不敢跟總統講真話？黃說「我認為，團隊間沒有這樣的人」。

(中時 )