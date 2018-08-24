花蓮》理想大地案 傅崐萁欣慰獲判無罪

2018年08月24日 12:47 中時 范振和

花蓮地檢署起訴縣長傅崐萁違反稅捐稽徵法及偽證罪，經花蓮地方法院宣判無罪，24日上午傅崐萁感謝法院嚴謹正確適用法律，還他清白。

「感謝過去一路支持我的鄉親和所有關心我的朋友，今天終於撥雲見日！」傅崐萁說，事實真相永遠只有一個，無論真相被掩埋的多麼深，終究還是會被陽光普照，能夠撥雲見日。

他說，所謂的理想大地案，經過6年不斷反覆煎熬、中傷、抹黑，在他為民服務的過程中，要面對這樣的攻訐、惡意中傷、不斷抹黑，但終究事實只有一個。

他認為，政府該應盡應革事項多，他謹守分際，但受到這種不公不義的調查，所謂的「藉勢藉端」、貪污瀆職，是經3次的不起訴，最後確定，比當年興票案還要多1次的不起訴。

在新罪部分，有沒有違反稅捐稽徵法，已非常清楚，這個是105年8月不起訴處分確認，而且是不得再議的案件，竟然可以在去年10月間，在他即將宣布參選台北市長之前，可以再立新案，追加起訴，不管他要求對質的建言，1次的傳訊，竟然隔天就能逕行起訴。

他倒認為，理想大地弊案，應該要去調查為什麼可以延宕35年不開發，而要政府部門來背書？而真正在這裡接受了5、6年全方位的調查，從特偵組、高檢署到地檢署，3次不起訴，且猶勝於當年整個國家力量介入的興票案2次不起訴。他是一個為民服務的縣長，況且受到這樣的「政治調查」，請問一般基層民眾要如何相信司法？

傅崐萁強調，他會在工作崗位上盡心盡力，即便受到這樣的政治對待，他依然會做好為民服務的工作，坦然面對很多的挑戰，不忘初衷，為地方的建設、為台灣的民主，堅持奮戰到底！

(中時 )