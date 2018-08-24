反貪腐公約報告 國際委員審查完成肯定我反貪努力

2018年08月24日 12:55 中時 張孝義

法務部長蔡清祥及政務委員羅秉成與國際審查委員合影。（廉政署提供）

聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議，經過5位國際審查委員為期2天的會議審查，24日落幕，行政院政務委員羅秉成表達感謝5位敬業、專業的國際審查委員，在短短2天完成審查，並承諾將敦促各部會落實結論性意見，作為政府擬定反貪腐政策、法制規範及相關工作的重要參據，積極推動，在下次國家報告及國際審查會議說明辦理情形，再次接受各界檢驗。

國際審查委員會提出名為「台灣的反貪腐改革」的一份結論性意見，依循聯合國反貪腐公約第2章預防措施、第3章定罪和執法、第4章國際合作、第5章追繳資產及第6章技術援助與訊息交流的規範，提出台灣值得肯定之處，以及對於未來政策方向、推動反貪腐工作的意見和建議。

其中，國際審查委員肯定我國「行政院中央廉政委員會」運作，修正「洗錢防制法」健全洗錢防制體系，並制定完成「國際刑事司法互助法」，也認同「國家廉政建設行動方案」的實施成果。

同時，對於未來政策方向的建議，包含應強化反貪腐機構的合作並投入必要的資源、加強對私部門貪腐的重視、強化公民社會參與等，國際審查委員也針對揭弊者保護法制、「貪污治罪條例」、「公司法」、「國家賠償法」等規範，提出具體建言。

(中時 )