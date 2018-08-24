順著河流旅行趣！今年《濁溪搶水文化節》充滿FUN

2018年08月24日 12:31 工商 戚文芬 文／攝影

一年一度的「濁溪搶水文化節」又來了！透過傳統竹編的「籠仔笱」，一窺早期台灣農業社會為了順利從老天爺「手」上留住水源，灌溉溝渠、栽培農作物，雲林縣林內鄉每年都會展開一連串精彩的活動。日前（22日），不僅在雲林斗六公民會館舉辦盛大的開幕儀式，由水保局南投分局分局長陳榮俊偕同林內鄉烏塗社區耆老及當地孩童，還原先人抬籠仔笱搶水的歷史情境，更將現場氣氛點燃到最高潮。

活動期間，可大啖由在地蔬果調理成的特色美食。

陳榮俊強調，透過參與「搶水節」的競賽，感受在潺潺溪流中抬著籠仔笱的樂趣，將在9月14到15日盛大舉辦。「我們希望能透過這一系列有趣的競賽及活動，讓大家可以深刻瞭解水資源的珍貴，以及水圳文化傳承的重要性。」

不僅如此，濁水溪沿線還會舉辦各項精彩活動，包括在地小旅行、導覽農村、享用美食等等，每一樣，都可以讓人深刻感受在地純樸的風土人文、飲食文化與生態環境。見證台灣最長河流，屬於濁水溪美麗風華的一面。

透過傳統竹編的「籠仔笱」，得以「留」住濁水溪，順利灌溉溝渠、栽培農作物。

發源自南投合歡山武嶺附近近三千公尺高的濁水溪，千百年來，穿越過台灣，不僅是這座島嶼上最重要的命脈之一，1848年在《台灣別錄》上的正式文字刊載，在農田水力上的貢獻，濁水溪更展開了屬於它的一頁歷史。只是湍急的河流，水勢凶猛，為了讓這美麗的河流「停」下腳步，早期的先人遂發展出長條狀的籠仔笱。以竹編的方式，製作一種頭寬尾窄的竹簍，並於竹簍內放滿石頭，再由村民冒著生命的安危，協力將籠仔笱一個個抬放入溪，層層堆疊成壩。

水流湍急的濁水溪是台灣重要的經濟命脈。

這麼一來，引來濁水灌溉農村良田，孕育出富饒的物產與農村人文生活，也形成當地獨特的百年搶水文化。

時至今日，為進一步喚醒友善鄉土的環境意識，帶動農村六級化產業發展，一系列的農村優質體驗活動，由行政院農業委員會水土保持局南投分局精心規劃的「農村四季，生命之歌」，春季「跟著蝴蝶去旅行」、夏季「磚窯花香生活節」之後，緊接著秋季以籠仔笱築壩引水灌溉的文化，更是為人所期待。

(工商 )