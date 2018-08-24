南部豪雨釀災 國軍逾3萬7千兵力待命救援

2018年08月24日 12:52 中時 楊佳穎

陸軍南區聯合測考中心官兵協助嘉義布袋、東石及新港地區執行民眾撤離工作。（國防部提供)

陸軍南區聯合測考中心官兵協助嘉義布袋、東石及新港地區執行民眾撤離工作。（國防部提供)

因應熱帶性低氣壓造成的豪大雨，可能對台灣地區造成影響，國防部24日指出，副總長執行官陳寶餘上將已於上午9時30分召開專案會議，會中轉達部長嚴德發要求，指示國軍各級部隊必須發揮「聞聲救苦」的愛民精神，密切掌握豪大雨動態及災害潛勢區，並主動與地方政府首長保持聯繫，務求做好最周詳的災防整備，並將災損降至最低。

國防部指出，目前第四、五作戰區（南部、中部地區）已完成災害應變中心一級開設，國防部則完成二級開設，而國軍目前待命總兵力3萬7千餘人，各式航空器、車輛、機具計38類4,551輛（部），均已完成整備，可依令執行災防救援任務。

此外，第四作戰區昨日已派遣兵力，協助高雄美濃等地區民眾70人預防性撤離，避免渠等發生人員傷亡事件；今日也由第四、五作戰區派遣兵力274人，執行高雄六龜、美濃、茂林、旗山等7處，以及嘉義東石、布袋等2處之民眾預防性撤離、物資搬運及災後復原等任務。

國防部也說，海軍陸戰隊已於林口下湖西營區（2輛）、蘇澳中正基地（2輛）及高雄火牛營區（43輛）預置AAV7兩棲突擊車共47輛，將依豪大雨災情主動支援各地區災害救援任務。另海軍司令部原訂25日於蘇澳中正基地舉辦的「全民國防教育國防知性之旅-營區開放參觀」活動，也確定順延至9月1日舉辦。

國防部強調，此次熱帶性低氣壓造成的豪大雨災情，國人及國軍官兵絕不能輕忽，國軍將持續密切關注豪大雨後續動態，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，全力確保民眾生命財產安全。

(中時 )