南部豪雨釀災 國軍逾3萬7千兵力待命救援

陸軍南區聯合測考中心官兵協助嘉義布袋、東石及新港地區執行民眾撤離工作。（國防部提供)

友善列印
中時
楊佳穎
陸軍南區聯合測考中心官兵協助嘉義布袋、東石及新港地區執行民眾撤離工作。（國防部提供)
陸軍南區聯合測考中心官兵協助嘉義布袋、東石及新港地區執行民眾撤離工作。（國防部提供)

因應熱帶性低氣壓造成的豪大雨，可能對台灣地區造成影響，國防部24日指出，副總長執行官陳寶餘上將已於上午9時30分召開專案會議，會中轉達部長嚴德發要求，指示國軍各級部隊必須發揮「聞聲救苦」的愛民精神，密切掌握豪大雨動態及災害潛勢區，並主動與地方政府首長保持聯繫，務求做好最周詳的災防整備，並將災損降至最低。

國防部指出，目前第四、五作戰區（南部、中部地區）已完成災害應變中心一級開設，國防部則完成二級開設，而國軍目前待命總兵力3萬7千餘人，各式航空器、車輛、機具計38類4,551輛（部），均已完成整備，可依令執行災防救援任務。

此外，第四作戰區昨日已派遣兵力，協助高雄美濃等地區民眾70人預防性撤離，避免渠等發生人員傷亡事件；今日也由第四、五作戰區派遣兵力274人，執行高雄六龜、美濃、茂林、旗山等7處，以及嘉義東石、布袋等2處之民眾預防性撤離、物資搬運及災後復原等任務。

國防部也說，海軍陸戰隊已於林口下湖西營區（2輛）、蘇澳中正基地（2輛）及高雄火牛營區（43輛）預置AAV7兩棲突擊車共47輛，將依豪大雨災情主動支援各地區災害救援任務。另海軍司令部原訂25日於蘇澳中正基地舉辦的「全民國防教育國防知性之旅-營區開放參觀」活動，也確定順延至9月1日舉辦。

國防部強調，此次熱帶性低氣壓造成的豪大雨災情，國人及國軍官兵絕不能輕忽，國軍將持續密切關注豪大雨後續動態，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，全力確保民眾生命財產安全。

(中時 )

花蓮》理想大地案 傅崐萁欣慰… 台北》一週3度到港湖拜票 姚文智…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。